יום שני, 06.04.2026 שעה 06:37
העצה של ונוס וויליאמס לליילה פרננדס

הטניסאית הקנדית שיתפה על שברון הלב אחרי ההפסד במיאמי, העצה שקיבלה מהאגדה והסיבה בגללה נאלצה לסרב לשחק איתה באליפות אוסטרליה הפתוחה.

ליילה פרננדז ווונוס וויליאמס משוחחות (אימאגו)
שיתוף הפעולה המסקרן בין ליילה פרננדס הקנדית לאגדת הטניס ונוס וויליאמס סיפק לא מעט רגעים מיוחדים על מגרש הטניס, אך גם אכזבה ספורטיבית כואבת בטורניר מיאמי האחרון. הצמד, שאיחד כוחות בטורניר היוקרתי בפלורידה, ספג הפסד דרמטי בסיבוב הראשון לזוג המורכב מאסיה מוחמד וארין רוטליף, במשחק מותח שהסתיים בתוצאה 6:3, 3:6 ו-13:11 בשובר השוויון המכריע.

ההפסד במיאמי היה כואב במיוחד עבור פרננדס בת ה-23, המדורגת במקום ה-24 בעולם. הקנדית והאמריקאית הוותיקה כבר הובילו בבטחה 4:9 בשובר השוויון של המערכה השלישית, אך שמטו לא פחות משישה נקודות משחק בדרך להפסד המאכזב. פרננדס לקחה את ההפסד הזה באופן אישי מאוד והאשימה את עצמה, לאחר שהחמיצה מספר חבטות יעף קלות למדי ברגעים הקריטיים ביותר של ההתמודדות.

ליילה פרננדז בפעולה על המגרש. (אימאגו)

"הייתי ממש שבורת לב בסיום המשחק, כי כל כך רציתי לסיים את היום הזה עם ניצחון", שיתפה פרננדס בכנות אופיינית. אך דווקא ברגע המשבר הזה, התגלתה הגדולתה של וויליאמס בת ה-45. האמריקאית, שזכתה בעברה ב-14 תוארי גראנד סלאם בזוגות יחד עם אחותה סרינה וויליאמס (השתיים מעולם לא הפסידו גמר זוגות בטורניר מייג'ור), לקחה את הקנדית הצעירה תחת חסותה והעניקה לה פרופורציות.

"היא מנטורית נהדרת", סיפרה פרננדס על שחקנית העבר שדורגה במקום הראשון בעולם. "ונוס אמרה לי ששיחקתי נהדר ושאני צריכה פשוט להמשיך הלאה. היא אמרה לי: 'אם לכולנו הייתה מכונת זמן, היינו משתמשות בה כדי לחזור אחורה, אבל אין לנו, אז פשוט תשכחי מזה ותמשיכי לנוע קדימה'. הציטוט הזה מצידה בהחלט עזר לי להיטען מחדש, להסתכל על חצי הכוס המלאה, להמשיך לעבוד קשה ביום למחרת ולמצוא דרכים להשתפר".

נראה שהעצה החכמה של אלופת העבר אכן עשתה את שלה. פרננדס התאוששה במהירות וחזרה למסלול הניצחונות בטורניר צ'רלסטון, שם רשמה ניצחון מוחץ בתוצאה 2:6 ו-1:6 על פולינה קודרמטובה בדרך לשמינית הגמר בטורניר היחידות. במקביל, היא גם נרשמה לטורניר הזוגות בצ'רלסטון יחד עם כריסטינה מלדנוביץ', אך השתיים הפסידו בסיבוב הפתיחה למגדלנה פרך ואנה בונדאר.

ונוס וויליאמס מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)

החיבור המקצועי בין פרננדס לוויליאמס החל עוד באליפות ארצות הברית הפתוחה, שם רשמו ריצה מרשימה עד לרבע הגמר, לאחר שונוס, שלא תכננה לשחק בזוגות באותו טורניר, קיבלה שיחת טלפון בשעת לילה מאוחרת מצוותה של פרננדס ושינתה את דעתה. עם זאת, האיחוד המחודש במיאמי הגיע לאחר פספוס קל בלוחות הזמנים. פרננדס חשפה כי נאלצה לסרב להצעה של וויליאמס לשתף פעולה באליפות אוסטרליה הפתוחה.

"שמרנו על קשר אחרי אליפות ארצות הברית והיא ביקשה ממני לשחק איתה באוסטרליה", הסבירה פרננדס את השתלשלות העניינים. "לרוע המזל, כבר הייתי מחויבת לשחק עם טימאה באבוס. כשמאמן שלה שלח לי הודעה, אמרתי לעצמי 'אוי לא, זה איחר ביומיים!'. שאלתי אותה אם היא מגיעה לטורנירים במזרח התיכון, אבל היא לא תכננה להשתתף בהם. ניסינו למצוא את הזמן המושלם, אינדיאן וולס לא יצא לפועל, אבל אז הגיע מיאמי וזה היה מאוד מהנה. בלי חוסר כבוד לטימאה, שהיא שחקנית זוגות מדהימה עם קריירה נהדרת, היה לי כל כך קשה להגיד לא לונוס".

הקנדית הצעירה הסבירה את הקושי הרגשי לסרב לאגדת הטניס האמריקאית: "יש לה אנרגיה של אחות גדולה. אני לעולם לא רוצה לאכזב את האחים שלי, ולהגיד להם לא זה תמיד כל כך קשה. אבל הם הבינו אותי והמשכנו לשמור על קשר כדי למצוא את הזמן המושלם לשחק יחד שוב".

