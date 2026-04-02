יום שני, 06.04.2026 שעה 06:36
ספורט אחר  >> טניס

ניצחון שיא לפגולה בצ'רלסטון בתום דרמה

ג'סיקה פגולה שרדה 3 שעות ו-10 דקות מול יוליה פוטינצבה וניצחה 4:6, 6:4, 7:5. זהו הניצחון הארוך בקריירה שלה. קוצ'יארטו ממתינה בשלב הבא.

ג'סיקה פגולה מגישה (רויטרס)
ג'סיקה פגולה, המדורגת ראשונה בטורניר צ'רלסטון והאלופה המכהנת, פתחה את עונת החימר שלה עם ניצחון דרמטי ומפרך במיוחד. האמריקאית הבכירה נזקקה ללא פחות מ-3 שעות ו-10 דקות כדי להכניע את יוליה פוטינצבה הקזחית, המדורגת 72 בעולם, בתוצאה 4:6, 6:4, 7:5 ולהעפיל לסיבוב השלישי של הטורניר היוקרתי, המשוחק על מגרשי החימר הירוק.

המשחק המותח והארוך נכנס לספרי ההיסטוריה הפרטיים של פגולה, שכן מדובר בניצחון הארוך ביותר בקריירה שלה בסבב המקצועני. הוא עקף את הניצחון בן 3 השעות ו-4 הדקות על ליילה פרננדז בטורניר סינסינטי. בנוסף, האמריקאית שיפרה את מאזנה המרשים במערכות מכריעות ל-1:7 העונה, ו-4:16 מאז אליפות ארצות הברית הפתוחה, נתון המעיד על החוסן המנטלי והפיזי שלה ברגעי ההכרעה ועל היכולת שלה לספוג לחץ ולסגור משחקים צמודים.

ההתמודדות מול פוטינצבה הייתה רחוקה מלהיות פשוטה והתאפיינה בראליים ארוכים מהקו האחורי. למרות שפגולה לא שמטה מערכה מול הקזחית בשלושת המפגשים הקודמים ביניהן, זה היה המשחק הראשון שלהן אי פעם על משטח החימר. פוטינצבה, שחיפשה ניצחון שמיני בקריירה על שחקנית מהטופ 5 העולמי, הקשתה מאוד על פגולה עם משחק טקטי חכם שכלל כדורים גבוהים, חיתוכים ונקודות קצרות ליד הרשת.

במערכה השלישית והמכריעה, פוטינצבה כבר החזיקה בשתי נקודות שבירה כדי לעלות ליתרון מוקדם של 0:3, אך פגולה הצליחה להתאושש. האמריקאית החלה להיכנס למרכז המגרש כדי לחתוך את הכדורים של יריבתה ולייצר ווינרים. היא השיגה שבירה קריטית ליתרון 5:6 מול הקהל המקומי שתמך בה, וסגרה את הסיפור במשחקון ההגשה שלה עם אייס שהעניק לה שלוש נקודות משחק, למרות שמיד לאחר מכן ביצעה שגיאה כפולה לפני שהבטיחה את הניצחון.

"אין לי הרבה מילים, כל מה שיכולתי לחשוב עליו היה 'ברוכים הבאים לעונת החימר'", אמרה פגולה המותשת בראיון על המגרש בסיום. "זה המשחק הראשון שלי על חימר העונה. ידעתי שזה הולך להיות קשה מאוד מול יוליה. כל הכבוד לה, היא יריבה מאוד טריקית, במיוחד על המשטח הזה. לא הרגשתי שהיא מחטיאה הרבה כדורים והיא לא נתנה לי שום נקודות בחינם. הייתי צריכה לזכות בכל נקודה ונקודה. הרגשתי שהיא ממש השתעשעה בי במשך לא מעט זמן. אני לא באמת בטוחה איך מצאתי את הדרך חזרה למשחק".

האמריקאית התייחסה גם לקושי הפיזי ולתנאים על המגרש: "הייתה לי נקודה של פאניקה, האלרגיות שלי הציקו לי מאוד. למרות שזה אולי לא אידיאלי לקראת מחר, אני מרגישה שמשחק של שלוש שעות ממש פותח לך את הריאות. הכושר האירובי והאנאירובי נבחן כאן לעומק, ואם אצליח לעבור את מחר, אני חושבת שזה יעזור לי בהמשך הדרך".

פגולה הגיעה לטורניר צ'רלסטון במטרה לייצר מומנטום מחודש. למרות פתיחת עונה יציבה שכללה הגעה לחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה וזכייה בתואר בדובאי, היא ספגה לאחרונה שתי הדחות רצופות בשלב רבע הגמר בטורנירי אינדיאן וולס ומיאמי, שתיהן מול אלנה ריבקינה.

בסיבוב השלישי תפגוש פגולה את המדורגת 14 בטורניר, אליזבטה קוצ'יארטו האיטלקייה, שניצחה את יואן יואה מסין בתוצאה 0:6, 5:7. קוצ'יארטו דהרה ליתרון מבטיח של 0:6 ו-0:4, לפני שיואה רשמה קאמבק מרשים וזכתה בחמישה משחקונים ברציפות. בפיגור 5:4 במערכה השנייה, האיטלקייה הצליחה להתעשת, זכתה בשלושת המשחקונים האחרונים והבטיחה את מקומה בשלב הבא.

בחדשות נוספות מהטורניר, המדורגת שנייה אקטרינה אלכסנדרובה נאלצה לפרוש לפני משחקה בסיבוב השני מול יוליה סטארודובצבה. בהצהרה שפרסמה אמרה אלכסנדרובה: "אני מאוד מצטערת לשתף שאני צריכה לפרוש מהטורניר השבוע. ספגתי פציעה קלה במיאמי שדורשת עוד קצת תשומת לב וטיפול. צ'רלסטון זה אחד השבועות האהובים עליי בשנה, ואני עצובה שלא אוכל לשחק מול האוהדים". בעקבות פרישתה, הלאקי לוזר אקאטרינה גורגודזה בת ה-34 מגיאורגיה תתפוס את מקומה ותחזור להגרלה ראשית של טורניר בסבב לראשונה מאז פראג 2022.

