יום רביעי, 01.04.2026
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4629-4026מכבי הרצליה2
4029-3626הפועל ראשל"צ3
3834-3127בני יהודה4
3728-3625הפועל ר"ג5
3628-3226מ.ס קריית ים6
3536-3625הפועל כפר שלם7
3332-3326מ.ס כפר קאסם8
3331-2726הפועל כפ"ס9
3332-2625הפועל רעננה10
3143-2826הפועל עפולה11
3045-4226מכבי יפו12
3037-2826עירוני מודיעין13
2839-3327הפועל נוף הגליל14
2734-2526הפועל עכו15
2432-2626הפועל חדרה16

עם ראש העיר: הפועל עכו קיימה הרמת כוסית

הקבוצה מהליגה הלאומית קיימה אירוע חגיגי לקראת חג הפסח. צחי נקש, אדהם האדיה ואפרת סבן הודו לאוהד שגב, שהדגיש את חשיבות התמיכה בקבוצה העירונית

נשיא הפועל עכו,צחי נקש, וראש העיר עכו, אוהד שגב, בהרמת כוסית של המועדון לקראת פסח (הפועל עכו)
הפועל עכו קיימה היום (שלישי) אירוע הרמת כוסית חגיגי לרגל חג הפסח, במשרדי המועדון. באירוע השתתפו שחקני הקבוצה, הצוות המקצועי והניהולי, לצד הנהלת המועדון ואורחים נוספים, על רקע מאבקי הקבוצה להבטחת הישארותה בליגה.

ראש עיריית עכו, אוהד שגב, כיבד את האירוע בנוכחותו ואיחל לשחקנים, לצוות הניהולי ולאוהדי הקבוצה חג פסח שמח, תוך שהדגיש את חשיבות התמיכה בקבוצה העירונית והמשך העשייה הספורטיבית בעיר.

מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, הודה לראש העיר על התמיכה ובירך אותו לרגל כניסתו לתפקיד. בדבריו לשחקנים, קרא המאמן להאמין ביכולותיהם, לגלות מחויבות ולהמשיך בעבודה קשה לקראת המשך משחקי הליגה הלאומית בכדורגל במטרה להשיג את היעד המרכזי - הישארות בליגה.

נשיא המועדון, צחי נקש, הודה לראש העיר על דבריו ועל מחויבותו למועדון, ובירך את סגל השחקנים, הצוות המקצועי והניהולי, אוהדי הקבוצה וכל בית ישראל לרגל חג הפסח.

מנכ"לית המועדון, אפרת סבן, הודתה לראש העיר על המילים החמות, ואיחלה חג שמח לשחקני הקבוצה, לצוות המקצועי וכמובן לאוהדים המסורים, תוך הדגשת החשיבות של המשך האחדות והתמיכה סביב המועדון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
