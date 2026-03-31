דקה 48: ישראל - בוסניה עד 21 0:0

רגע חשוב ביותר לנבחרת ישראל עד גיל 21, שפוגשת בשעה זו בהונגריה את בוסניה לקרב מסקרן במסגרת המחזור השישי של טורניר מוקדמות אליפות אירופה. החבורה של גיא לוזון רוצה להמשיך את המומנטום החיובי לאחר הניצחון על הונגריה בידידות, לעלות למקום השני בבית מספר 7 ולהתרחק מהבוסנים.

כאמור, ביום חמישי האחרון לוזון וחניכיו עשו את העבודה במשחק ההכנה מול ההונגרים, כשניצחו 0:1 קטן הודות לשער של רן בנימין בדקה ה-34, כשאופק מליקה הרשים עם הצלות נהדרות ושער נקי. כעת הנבחרת מגיעה למבחן האמיתי.

למעשה, ישראל נמצאת טרם שריקת הפתיחה במקום השלישי, כשיש לה שש נקודות לאחר חמישה מחזורים, בדיוק כמו ליריבתה הערב (רביעי), שנמצאת במקום השני בזכות הפרש שערים. אם הכחולים לבנים ייצאו עם ידם על העליונה, הם יעלו מעל בוסניה ויהפכו לסגני הבית – מקום שמוביל לפלייאוף.

בחלון הקודם של חודש נובמבר, הנבחרת הצעירה הובסה 3:0 מול נורבגיה, אך משחק אחר כך היא רשמה 1:3 נהדר על הולנד החזקה. בסיבוב הראשון של התחרות בחודש ספטמבר, ישראל ובוסניה נפרדו ב-0:0. איך זה ייגמר הפעם?

מחצית ראשונה

דקה 14: המצב הראשון במשחק. סייד אבו פרחי הרים מאגף שמאל, בר לין ניסה להסיט עם הראש והיה לא רחוק מהמסגרת.

דקה 28: כמעט הראשון של ישראל. נועם בן הרוש מצא את תאי עבד פנוי על סף רחבת ה-16, הקשר הסתובב יפה על המקום ושחרר בעיטה לא מספיק טובה, כזו שחלפה ליד הקורה.

דקה 30: הבוסנים איימו לראשונה. אלדין משיץ’ בעט מזווית קשה בתוך הרחבה, אופק מליקה השתטח ומנע מהכדור להיכנס דרך הפינה השמאלית של השער שלו.

הרכב ישראל עד גיל 21: אופק מליקה, נועם בן הרוש, עידו כהן, מאור ישילירמק, ניקיטה סטוינוב, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, בר לין, רן בנימין, תאי עבד ומוחמד אבו רומי.

הרכב בוסניה עד 21: טאריק קאריץ’, פיליפ טראבה, אמן קוספו, אמאר איבריסימוביץ’, אמין קוג’וביץ’, אנס קרגזאליץ’, מוחמד בולג’בובסיץ’, אלדין משיץ’, אלבין אומיץ’, סנאד מוסטפיק ומטאץ’ דקט.