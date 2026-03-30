הקרב על המקום הראשון: סינר מאיים על אלקראס

יאניק סינר ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הדומיננטיים ביותר בסבב העולמי. לאחר שהשלים את זכייתו ב"דאבל סאנשיין" היוקרתי עם הנפת הגביע באינדיאן וולס ובמיאמי, שם גבר בגמר על ייז'י להצ'קה הצ'כי בתוצאה 6:4, 6:4, האיטלקי לוטש עיניים אל עבר המטרה הגדולה הבאה שלו: המקום הראשון בדירוג העולמי של ה-ATP.

השליטה של סינר על משטחים קשים בתקופה האחרונה היא מוחלטת. הוא הפגין עליונות יוצאת דופן כשלא נשבר אפילו פעם אחת במהלך משחקי ה"דאבל סאנשיין" ורשם רצף מדהים של 34 מערכות רצופות ללא הפסד בטורנירי המאסטרס 1000, רצף שהחל עוד בטורניר פריז. למעשה, ההפסד היחיד שלו העונה הגיע מול נובאק ג'וקוביץ' בחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בינואר האחרון. בגמר במיאמי, סינר אפילו לא נתן להפסקת הגשם הארוכה להוציא אותו מריכוז, והעביר את הזמן במשחק כדורגל עם הצוות שלו לפני שחזר לדרוס את יריבו. "אין פה שום סוד, זה פשוט תוצר של עבודה קשה", אמר סינר לאחר הניצחון. כעת, הפער בינו לבין המדורג ראשון, קרלוס אלקראס, הצטמצם דרמטית.

יאניק סינר מכה מכת גב לאחר שזכה. (רויטרס)

אלקראס, שמחזיק בפסגת הדירוג מאז חודש נובמבר, נהנה מפער מבטיח של 3,150 נקודות לפני תחילת סבב הטורנירים בארצות הברית. אולם, הדחה בחצי הגמר באינדיאן וולס מול דנייל מדבדב וסיבוב שלישי מאכזב במיאמי, יחד עם שתי הזכיות של סינר שהעניקו לו 2,000 נקודות, כיווצו את הפער ל-1,190 נקודות בלבד. הספרדי ניצב כעת עם 13,590 נקודות לעומת 12,400 של יריבו האיטלקי.

ההזדמנות הגדולה של סינר לעקוף את אלקראס ולכבוש את הפסגה תגיע כבר בטורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו, שפותח את עונת החימר באירופה. היתרון המשמעותי של סינר נובע מכך שהוא אינו מגן על אף נקודה בנסיכות, זכר להשעיה בת שלושה חודשים שריצה בתחילת העונה שעברה בגין רשלנות בפרשת חומרים אסורים, שבעקבותיה חזר להתחרות רק ברומא. מנגד, אלקראס יגיע כמי שזכה בטורניר אשתקד, מה שאומר ש-1,000 נקודות ירדו ממאזנו עם פתיחת התחרות. המשמעות: הפער החי בין השניים יעמוד על 190 נקודות בלבד (12,590 לעומת 12,400).

התרחישים עבור סינר ברורים, והוא תלוי כעת רק בעצמו כדי לבצע את המהפך. האיטלקי יעלה למקום הראשון בעולם לאחר מונטה קרלו אם יגיע לחצי הגמר ואלקראס יודח לפני כן, או אם יעפיל לגמר בזמן שהספרדי ייעצר בחצי הגמר. כמובן שניצחון של סינר על אלקראס בקרב ישיר בגמר יבטיח לו את הפסגה. מנגד, כל תוצאה שבה אלקראס ישיג הישג טוב יותר מסינר, תבטיח שהספרדי ישמור על המקום הראשון.

למרות המומנטום האדיר של סינר, המעבר למשטח החימר משחק באופן מסורתי לטובתו של אלקראס, שנחשב לשחקן הטוב בעולם על המשטח האדום. אשתקד רשם הספרדי מאזן אימתני של 22 ניצחונות מול הפסד בודד על חימר, תוך שהוא זוכה במונטה קרלו, רומא ורולאן גארוס. לסינר, לעומת זאת, יש רק תואר אחד בקריירה על חימר, למרות שהוכיח שהוא מסוגל להתמודד ברמות הגבוהות גם שם כשהגיע אשתקד לגמרים ברומא ובפריז שם נכנע לאלקראס.

בגזרות אחרות בדירוג ה-ATP לקראת פתיחת עונת החימר, נובאק ג'וקוביץ' איבד 650 נקודות יקרות וירד למקום הרביעי בעולם, מה שעלול להפגיש אותו עם אלקראס או סינר כבר בשלבי חצי הגמר ברולאן גארוס. בנוסף, לורנצו מוסטי עלול לאבד את המקום החמישי אם לא יגיע לגמר במונטה קרלו. מנגד, ייז'י להצ'קה, הפיינליסט המפתיע ממיאמי שרשם טורניר פנטסטי וניצל הגרלה נוחה, רשם קפיצה של שמונה שלבים לדירוג שיא בקריירה והתמקם במקום ה-14 בעולם, כשהוא לוטש עיניים לעבר כניסה עתידית לעשירייה הראשונה.