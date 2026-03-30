הישג יפה: ארד לסומקין בגביע העולם בסופיה

הישג יפה בתחרות הראשונה לעונת ההתעמלות האמנותית. מיטל סומקין זכתה היום (שני) במדליית ארד בגביע העולם בסופיה בגמר תרגיל הסרט עם ציון של 27.800. סומקין הוסיפה הופעות בשני גמרים נוספים, כאשר בגמר החישוק סיימה במקום השביעי עם ציון של 28.350, ובגמר האלות סיימה במקום השמיני עם ציון של 23.900.

עוד בתחרות האישית, דניאלה מוניץ סיימה במקום השמיני בגמר החישוק עם ציון של 27.500. נבחרת ההתעמלות האמנותית, המורכבת מאגם גב, ארינה גבוזדצקי, אביגיל שווד, טאיה סוקולנקו, סופיה פרז’ין וקרן סובול סיימה במקום השביעי בגמר תרגיל חמשת הכדורים עם ציון של 21.900.

הדרך של סומקין ומוניץ

סומקין העפילה לגמר תרגיל האלות מהמקום השישי לאחר שקיבלה ציון של 28.850 נקודות, עלתה גם לגמר תרגיל הסרט מהמקום השביעי בזכות 27.000 נקודות, בתרגיל החישוק קיבלה 29.100 נקודות ועלתה לגמר מהמקום הרביעי.היא עלתה לגמר תרגיל הכדור אליו העפילה מהמקום הרביעי לאחר שזכתה ל-26.550 נקודות. בסך הכל, המתעמלת המובילה סיימה את הקרב רב במקום החמישי עם ציון כולל של 111.500 נקודות.

איילת זוסמן (ראובן שוורץ)

דניאלה מוניץ קיבלה במוקדמות 29.000 על תרגיל החישוק והעפילה לגמר מהמקום השישי. כמו כן, רשמה ציונים של 25.850 נקודות על הכדור, 26.800 על האלות ו-25.200 על הסרט, אך לא עלתה לגמרים במכשירים הללו. בעקבות זאת, המתעמלת סיימה עם ציון כולל של 106.850 נקודות בקרב רב שהביאו אותה למקום ה-16 בתחרות הזו.

הדרך של נבחרת ההתעמלות

בתחרות הקבוצתית, נבחרת ההתעמלות האמנותית העפילה לגמר תרגיל חמשת הכדורים מהמקום השמיני לאחר שקיבלה על הביצוע 24.500 נקודות. בתרגיל המשולב של האלות והחישוקים נדמה כי הנבחרת עוד צריכה להשתפר, משום שקיבלה ציון נמוך יחסית של 17.050 נקודות בלבד אחרי ביצוע לא טוב.

נבחרת ההתעמלות האומנתותית (באדיבות איגוד ההתעמלות)

יחד עם זאת, זוהי רק התחרות הראשונה לעונה. כפי שפורסם ב-ONE, מדובר בנבחרת החדשה שבנתה המאמנת איילת זוסמן, שמורכבת מהמתעמלות מאגם גב, ארינה גבוזדצקי, אביגיל שווד טאיסיה סוקולנקו, סופיה פרז'ין וקרן סובול. כלומר, יש בנבחרת ארבע מתעמלות חדשות שהצטרפו לשתיים קודמות.