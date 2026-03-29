ג'וש פרייס חזר לישראל וישחק מחר מול עוטף דרום

משחקי הליגה הלאומית בכדורסל התחדשו בסוף השבוע האחרון. מכבי חיפה, ששיחקה ללא שני הזרים שלה, ג'ייס טאונסנד וג'וש פרייס, הפסידה ביום שישי ברוממה, 92:77 למכבי רחובות.

אתמול (שבת) נחת פרייס בישראל, לאחר שהקבוצה הצליחה למצוא לו טיסה חזרה והוא ישחק מחר במסגרת המחזור ה-27 (שהוקדם כולו לשבוע הזה) במשחק ביתי מול מ.כ עוטף דרום, שגם היא כרגע עם זר אחד, לאחר שקינדל היל שוחרר בשל המצב הביטחוני. טאונסנד עדיין מתלבט האם לחזור.

פרייס (29, 2.06) מוביל העונה את הירוקים מהכרמל בנקודות (22.4), ריבאונדים (7.3), חטיפות (1.1), חסימות (0.9) ומדד (21.2), כך שהצטרפותו המחודשת בהחלט מהווה תוספת כח משמעותית.

מכבי חיפה ממוקמת במקום ה-13 בליגה, מעט מעל הקו האדום, במאזן של 16:7 שלילי. הקבוצה הייתה במומנטום חיובי לפני העצירה בשל המלחמה, עם חמישה ניצחונות משבעת המשחקים שהיו בליגה, עד פרוץ המלחמה. כעת, לאחר חזרתו של פרייס, מקווים בחיפה למחוק את ההפסד לרחובות בניצחון מחר ולצאת שוב לדרך חדשה.