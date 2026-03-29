"קבוצה לא יכולה לטלטל ספינה בכל תקופה רעה"

לא שקט בהפועל ת”א בתקופה האחרונה. אחרי פתיחת עונה מדהימה בשנה הראשונה שלה ביורוליג, הקבוצה של עופר ינאי הסתבכה, יש לה שני הפסדים רצופים וכעת מקומה לא מובטח בפלייאוף. אז לאן הולכת העונה של האדומים? שחקן העבר, חיים זלוטיקמן, דיבר על הפועל ת”א בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה מסביר את ההפסד הזה?

״היה חשוב להם שיזכרו את הפועל תל אביב והם עשו את התוצאה הכי גבוהה ביורוליג עד היום. זה גם הישג שצריך לציין״.

זה נראה כאילו אין מאמן בקבוצה, הניצחונות מתבססים על יכולת אישית. אומרים גורמים בכירים בהפועל ת״א שהשחקנים אשמים, לדעתי זה קודם כל מאמן. לדעתי צריך להיפרד ממנו.

״אני חושב שכשאומרים שמעמדו לא על הפרק יש בזה אמירה. קבוצה לא יכולה בכל תקופה רעה לטלטל ספינה. היו להם תקופות שהפסידו, תקופות שניצחו. צריך להיות סבלניים עם הדבר הזה. יש דברים שאיטודיס עשה מצוין. הוא שולט בקבוצה ואף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות״.

דימיטריס איטודיס (IMAGO)

איזה שליטה?

״יש תקופות כאלו. ראיתי את בסקוניה בכמה משחקים ואני לא זוכר קבוצה עם אחוזים כאלו״.

“הפועל קיבלה כאפה ומבינה שהיא צריכה להתעורר”

אם היית שחקן ולא היו שומרים עליך גם אתה היית קולע.

״הם הפסידו לריאל מדריד שזה הפסד לגיטימי, הם הפסידו משחק לבסקוניה, וצריך לקחת בחשבון שיש עליות וירידות. בסקוניה ניצחו את הכוכב האדום ונגד הפועל תל אביב הם היו מצוינים. נכון, לקבל 118 נקודות אין חיה כזאת. זאת שערורייה. הם יודעים את זה גם. זה קרה להם פעם ראשונה השנה שקיבלו כמות כזאת של נקודות. יורוליג זה לא דבר פשוט ויש להם עוד מספר משחקים כדי לעמוד במטרות שלהם. יש עוד קבוצות שמתמודדות על המקום שלהן, הפועל לא מתמודדת לבד״.

הם צריכים לנצח שני משחקים ויש לוז לא קל.

״צריך לזכור שזה משחקי בית, אמנם בבולגריה, אבל זה עדיין משחק בית. הם קיבלו כאפה והם מבינים שהם צריכים להתעורר. יש להפועל תל אביב משחקים נגד מכבי תל אביב ומונאקו שהן קבוצות בינוניות. הפועל מהקבוצות הטובות ביורוליג. לנצח את מכבי ומונאקו זה לא משימה כה קשה״.

״אני חושב שעם כל הטענות, הפועל תל אביב צריכה לנצח שני משחקים ולהרגיע את כל הרוחות מסביב. לדעתי זה יקרה. היורוליג היא מאוד קשה, תראה מה מכבי תל אביב עברה״.