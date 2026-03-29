"יש התעניינות ערה" ברכישת מכבי עירוני אשדוד – כך מציין בפני ONE נאמן העמותה, עו"ד אורון קרן. המועד האחרון להגשת הצעות לרכישת המועדון נקבע ליום ה-16/04 בשעה 15:00. כזכור, באמצע החודש פורסם ב-ONE כי המועדון כולו, על כלל פעילותו ובית הספר לכדורגל שלו, יצא למכירה באופן רשמי, ומאז זרמו מספר הצעות לידי הנאמן.

"פנו מספר גורמים לקבל פרטים על הקבוצה וחתמו על מסמכי שמירת סודיות כדי לקבל את מסמכי המכרז", הסביר עו"ד קרן. "המועד להגשת הצעות נותר בעינו. בינתיים, רשם העמותות חידש את אישור הניהול התקין של הקבוצה, ומשכורות חודש מרץ ישולמו למאמנים ולעובדים כסדרן".

האישור לניהול תקין לשנת 2026 נחתם ב-25/03 על ידי עו"ד שולי אבני שוהם מיחידת העמותות והחברות לתועלת הציבור במשרד המשפטים. במכתב הרשמי נכתב: "אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות (התש"ם 1980) בכל הנוגע להגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים. אישור זה תקף מיום ה-25/03/2026 ועד ליום ה-31/12/2026".

מצב המועדון נכון להיום

למכבי עירוני אשדוד קבוצת בוגרים המשחקת בליגה א' דרום (ונמצאת כרגע מתחת לקו האדום), קבוצת בוגרים בליגת "שווים" בכדורגל טוטו, וכן מחלקת נוער ענפה הכוללת 10 קבוצות – מקבוצת הנוער ועד לטרום ילדים ב' – לצד בית ספר לכדורגל.

לרשות המועדון עומדים שלושה מגרשים המשרתים את כלל הקבוצות: ה"סינתטיקו", הסינתטי הקטן (2) והסינתטי המזרחי (מגרש התשיעיות).