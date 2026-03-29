"מכבי אשדוד לא התייצבה למשחק ולא טרחה להודיע"

שוב בעיות בליגת הכדורעף. אחרי שמכבי אשדוד לא התייצבה למשחק מול הפועל מטה אשר/עכו במשחק הראשון בסדרת חצי הגמר, היום (ראשון) צפוי להתקיים דיון על ההשלכות בוועדת ליגה וגביע במסגרת האיגוד - והאדומים דורשים להעניש את היריבה.

הנהלת מטה אשר שלחה מכתב לראשי האיגוד ולוועדה. המכתב נשלח על ידי היו״ר מיכאל קישון והמנכ״ל יואב ברעם ובו הם ציינו: ״אמש בשעה 18:00 היה אמור להתקיים המשחק. בשעה 18:00 היו על המגרש שחקני מטה אשר ושני שופטי המשחק, אך קבוצת מכבי אשדוד לא הגיעה ואף לא טרחה להודיע על כך. לאחר שחיכינו 20 דקות הודיעו השופטים כי המשחק בוטל”.

דרישה לקנס משמעותי

בקבוצה מהצפון הוסיפו: “כל זאת בזמן מלחמה כאשר השופטים הגיעו מעמק יזרעאל, שחקנים שהגיעו מאזור בית ליד וחדרה, וחברי צוות והנהלה מעראמשה שליד קו הגבול ועברון שנחשב לאזור קו עימות. יש מן החוצפה, ואף יותר מכך, בזמן בו אנו נמצאים, להוציא את כל אלו שהגיעו ונסעו למשחק - ובסוף הקבוצה האורחת לא מגיעה״.

בהפועל מטה אשר זעמו ודרשו מאיגוד הכדורעף להטיל עונשים על היריבה מאשדוד: “אנו סבורים כי יש לקנוס את הקבוצה האורחת משמעותית, דורשים כי המשחק יסתיים בניצחון טכני שלנו ולקיים את המשחק השני באולם שלנו אף הוא בנעמן. חבל שהגענו לנקודת שפל כזאת”.