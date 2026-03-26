סקאלוני: אעשה הכל כדי שמסי ישחק במונדיאל

מאמן נבחרת ארגנטינה, ליונל סקאלוני, דיבר לקראת משחק הידידות מול מאוריטניה בלה בומבונרה, על רקע ביטול הפינאליסימה, האפשרות של ליאו מסי להשתתף במונדיאל והמצב של פרנקו מסטנטואונו בריאל מדריד. בתוך כך, ארגנטינה תשחק מול סרביה במשחק ידידות לפני המונדיאל בחודש יוני.

על מסי אמר המאמן: "הוא ישחק בשני המשחקים, אבל אני לא יודע כמה דקות או אם יפתח. זו הזדמנות נהדרת לראות אותו על המגרש ולכולם ליהנות מזה. מסי במונדיאל? אני רוצה שהוא יהיה שם ואעשה כל מה שביכולתי כדי שזה יקרה, לטובת הכדורגל הוא חייב להיות שם, אבל זו החלטה שלו. נקווה שכן".

על פינאליסימה: "עקבנו אחרי החדשות שיצאו מקטאר, ובכנות, הן לא היו מעודדות. הבנו די מוקדם שהדברים מסתבכים והיינו צריכים לחפש אלטרנטיבות. הכול התעכב; היינו אמורים לטוס לקטאר ביום שני, וביום ראשון עדיין לא ידענו איפה נשחק. זו לא אשמת אף אחד; אני חושב שכדורגל הוא עניין משני. משם זה היה הלוך ושוב. המחלוקת לא באמת הגיונית".

“לשחק מול נבחרות טובות בהכנה לא מבטיח שום דבר”

השינוי בתוכניות: "התחלנו לחפש יריבות כי לא היו לנו, וזה מראה שלא תכננו שום דבר. מתחם האימונים לא היה מוכן לבואנו. זה חיובי עבורנו להיות כאן, ושהשחקנים יהיו עם המשפחות שלהם, חופשיים. זה עוזר לנו להכיר אחד את השני טוב יותר, במיוחד את החדשים. יש לנו שני משחקי ידידות שבהם אנחנו צריכים לכבד את היריבות ולדאוג לשחקנים, שמגיע להם לקבל הזדמנות ולהילחם על מקום במונדיאל".

מאוריטניה וזמביה, היריבות: "יש לנו עכשיו 10 ימים להתאמן במתחם, וזה אולי לא נראה מעניין, אבל עבורנו זה מאוד מעניין. לשחק מול מאוריטניה, מול נבחרת עד גיל 20 ביום שבת, ואז לשחק שוב ביום שלישי. לשחק מול הטובים ביותר לא מבטיח שום דבר, וגם זה לא; זה ברור מאוד. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתמודד עם מה שמגיע. זה מה שיש כרגע, וזה דבר חיובי".

על מסטנטואונו על הזימון המאוחר: "זה פשוט. היינו אמורים לשחק רק משחק אחד, ולא היה טעם לזמן אותו ואת רבים אחרים. אנחנו מרוצים ממנו. הוא בן 18. פרנקו צעיר, ואנחנו צריכים לתת לו זמן. הוא נמצא במועדון מאוד תובעני, הכי תובעני בעולם, וזה מגדיל הכול. מבחינתי, מספיק שהוא מבין את המצב שלו, הכול צריך להתקדם בהדרגה, והקריירה שלו תמשיך לעלות”.

לגבי הארכת החוזה שלו: "נראה מה יקרה בעתיד. כרגע אני מתמקד רק במונדיאל".