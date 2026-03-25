ארתור פילס מנצח את טומי פול במיאמי הפתוחה

ארתור פילס גבר על טומי פול בקרב מותח של כמעט שלוש שעות במיאמי, הציל ארבע נקודות משחק וטיפס לחצי גמר מאסטרס 1000 ראשון.

ארתור פילס חוגג ניצחון על טומי פול. (רויטרס)
ארתור פילס, הכישרון הצרפתי הצעיר, רשם את הישג הקריירה הגדול ביותר שלו כשניצח בדרמטיות את טומי פול האמריקאי (המדורג 23 בעולם והמדורג 22 בטורניר) בקרב מותח שנמשך כמעט שלוש שעות, 6-7(3), 7-6(4), 7-6(6), וטיפס לראשונה לחצי גמר טורניר מאסטרס 1000. הניצחון המרשים הגיע במסגרת רבע גמר טורניר מיאמי הפתוחה 2026.

המשחק, שהתקיים על מגרש ה"סטדיום", היה צמוד במיוחד ואף שחקן לא הצליח לשבור את ההגשה של יריבו לאורך כל המערכות. פילס הציל שש נקודות שבירה קריטיות, בעוד פול הציל נקודת שבירה יחידה שעמדה מולו, שהייתה גם נקודת משחק עבור פילס במערכה השלישית. שיא הדרמה הגיע בשובר השוויון במערכה המכריעה, כאשר פילס פיגר 6-2 ונאלץ להציל ארבע נקודות משחק רצופות, לפני שזכה בשש נקודות ברציפות וחתם את הניצחון האפי.

לאחר המשחק, פילס הנרגש תיאר את ההישג כ"תוצאה הטובה ביותר בחיי עד כה". בראיון על המגרש, שיתף הצרפתי בן ה-21: "הייתה הרבה תשוקה והרבה רגש. עליתי למגרש כשאני מרגיש קצת עייף. טומי שיחק מצוין, הוא היה טוב ממני במערכה הראשונה. פשוט ניסיתי למצוא אנרגיה, לעודד את עצמי כי הקהל היה קצת בעדו. אחר כך זה היה קרב כלבים, ואני אף פעם לא נרתע מקרב. גם אם הייתי מפסיד, זה בסדר, נלחמתי הכי טוב שיכולתי". במסיבת העיתונאים הוסיף: "פשוט הייתי צריך להאמין בעצמי. זה היה הדבר הכי חשוב".

הניצחון ההיסטורי של פילס הופך אותו לצרפתי הצעיר ביותר שמגיע לחצי גמר טורניר מיאמי מאז רישאר גאסקה ב-2007, ובסך הכל הוא השחקן הצרפתי החמישי בהיסטוריה שמגיע לשלב זה בטורניר. פילס, שדורג במקום ה-31 בעולם בתחילת הטורניר, יתמודד בחצי הגמר מול ייז'י לֶהֶצְ'קָה הצ'כי (המדורג 22 בעולם). פילס הגיע לשיא דירוג קריירה של מקום 14 באפריל 2025, וריצתו המוצלחת במיאמי העלתה אותו למקום ה-28 בדירוג ה-ATP החי, והוא עשוי לטפס למקום ה-22 אם ינצח את לֶהֶצְ'קָה.

פילס הראה יכולת טובה גם לפני מיאמי, כשהגיע לגמר טורניר קטאר הפתוחה (בו הפסיד לקרלוס אלקראס) ולרבע הגמר באינדיאן וולס (בו הפסיד לאלכסנדר זברב). הוא גם היה ברבע הגמר במיאמי בשנה שעברה. חשוב לציין כי פילס התאושש לאחרונה משבר מאמץ בגב, שהשבית אותו למשך שישה חודשים בין אוגוסט לפברואר. "הרגליים קצת כואבות, הן מרגישות קצת תפוסות, אבל כשאתה מנצח, בדרך כלל אתה לא מרגיש את זה יותר מדי", אמר פילס על מצבו הפיזי. "אבל אם הייתי מפסיד הלילה, בטוח שמחר לא הייתי יכול ללכת".

הקרב מול לֶהֶצְ'קָה מבטיח להיות מרתק, כאשר שניהם ינסו להגיע לגמר מאסטרס 1000 ראשון בקריירה.

