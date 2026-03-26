נקבע תאריך חדש לאליפות ישראל במים פתוחים

אליפות ישראל בשחייה במים פתוחים, שנדחתה מהמועד המקורי (13–14 במרץ) בשל המלחמה, תתקיים בחוף מפרץ השמש באילת בתאריכים 25–27 באפריל. איגוד השחייה, בשיתוף עיריית אילת, השלימו את התיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים ואישרו את קיום האליפות במועד החדש, בתקווה לשיפור המצב הביטחוני, שיאפשר את קיום התחרות.

לאליפות נרשמו במקור מעל 250 משתתפים ומשתתפות, המספר הגדול ביותר בתולדות התחרות. באיגוד השחייה מקווים כי שינוי התאריך לא יפגע משמעותית בהרשמה וכי האירוע ימשוך משתתפים וצופים רבים.

אליפות ישראל הקרובה היא הראשונה לאחר פרישתו של מתן רודיטי, גדול שחייני המים הפתוחים בארץ ואלוף ישראל 8 שנים רצופות במקצה ה-10 ק"מ. יהיה מעניין לראות מי מהשחיינים הצעירים, שחסו תחת צילו של רודיטי בשנים האחרונות יתעלה ויוביל את הנבחרת לעבר הדור החדש של שחייני המים הפתוחים בישראל.

מתן רודיטי (איגוד השחייה)

“לא ניתן לקשיים לעצור אותנו”

התחרות תתפרס על פני שלושה ימים ותכלול חמישה מקצים: 1.66 ק"מ עממי, 3 ק"מ נוקאאוט (הפורמט החדש שנכנס לאחרונה לאליפות העולם), שליחים 4×1,500 מטר, 5 ק"מ ו-10 ק"מ. הכניסה לצפייה פתוחה לקהל הרחב.

חגי אשלגי, יו"ר איגוד השחייה, מסר: "אמנם המלחמה מנעה את קיום האליפות במועדה המקורי אך אנחנו באיגוד השחייה לא ניתן לקשיים לעצור אותנו. על אף שהמצב איננו אופטימלי מבחינת היקף אימונים של כלל השחיינים, אנחנו נקיים את האליפות, כיוון שספורט, גם מקצועני וגם עממי, הוא כח ששומר על החוסן שלנו. אנחנו מקווים שהקהל יגיע לצפות וליהנות מאירוע ספורטיבי מותח, באווירה הנפלאה של העיר אילת".