פורסמו הדרגים למוקדמות היורובאסקט לנשים

נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל שובצה בדרג הרביעי מבין ארבעה, במסגרת שלב הבתים השני במוקדמות אליפות אירופה 2027 לנשים. ההגרלה עצמה עתידה להתקיים ב-31 במרץ בשעה 15:00, והשירה העליון ושחקניותיה יקוו לקבל נבחרות נוחות שיאפשרו לה להיאבק על ההעפלה לטורניר היוקרתי.

כזכור, ישראל העפילה מהמקום הראשון בשלב הבתים הראשון עם קמפיין מושלם של שישה ניצחונות משישה משחקים. זה אף תורגם בעלייה בדירוג פיב"א העולמי למקום ה-48. בשלב הבתים השני יצטרפו נבחרות שלקחו חלק באליפות העולם האחרונה.

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)

סך הכל 24 נבחרות יוגרלו ל-6 בתים, כאשר כל בית ימנה 4 נבחרות. המשחקים בשלב הבתים השני יתקיימו בשיטת בית-חוץ בשתי חלונות (נובמבר 2026 ופברואר 2027), ושתי הראשונות מכל בית תעפלנה ליורובאסקט. 12 הנבחרות תצטרפנה אל שבדיה, בלגיה, ליטא ופינלנד.