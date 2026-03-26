יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:32
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

פורסמו הדרגים למוקדמות היורובאסקט לנשים

לאחר שהרשימה בשלב הראשון עם מאזן 0:6 מושלם, נבחרת ישראל תקווה להצליח גם בשלב השני ולהעפיל לאליפות אירופה, כשהיא שובצה בדרג הרביעי מתוך 4

שחקניות נבחרת ישראל (איגוד הכדורסל)
נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל שובצה בדרג הרביעי מבין ארבעה, במסגרת שלב הבתים השני במוקדמות אליפות אירופה 2027 לנשים. ההגרלה עצמה עתידה להתקיים ב-31 במרץ בשעה 15:00, והשירה העליון ושחקניותיה יקוו לקבל נבחרות נוחות שיאפשרו לה להיאבק על ההעפלה לטורניר היוקרתי. 

כזכור, ישראל העפילה מהמקום הראשון בשלב הבתים הראשון עם קמפיין מושלם של שישה ניצחונות משישה משחקים. זה אף תורגם בעלייה בדירוג פיב"א העולמי למקום ה-48. בשלב הבתים השני יצטרפו נבחרות שלקחו חלק באליפות העולם האחרונה.

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)

סך הכל 24 נבחרות יוגרלו ל-6 בתים, כאשר כל בית ימנה 4 נבחרות. המשחקים בשלב הבתים השני יתקיימו בשיטת בית-חוץ בשתי חלונות (נובמבר 2026 ופברואר 2027), ושתי הראשונות מכל בית תעפלנה ליורובאסקט. 12 הנבחרות תצטרפנה אל שבדיה, בלגיה, ליטא ופינלנד.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
