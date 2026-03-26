קאמבק אדיר: ריבקינה בחצי גמר מיאמי

אלנה ריבקינה ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת השחקניות הדומיננטיות והיציבות ביותר בסבב העולמי לנשים. המדורגת שנייה בעולם ואלופת אליפות אוסטרליה הפתוחה, הבטיחה את מקומה בחצי גמר טורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי בפעם השלישית בקריירה שלה. היא עשתה זאת לאחר שהשלימה קאמבק מרשים וגברה על ג'סיקה פגולה האמריקאית (המדורגת 5 בעולם) בתוצאה 2:6, 6:3, 6:4, בתום קרב מותח ואיכותי שנמשך שעתיים ו-15 דקות באצטדיון הארד רוק.

הניצחון הזה מדגיש את השליטה המוחלטת של ריבקינה במפגשים הישירים מול פגולה בתקופה האחרונה. מדובר בניצחון חמישי ברציפות של הקזחית על האמריקאית בתוך שבעה חודשים בלבד. בעוד שפגולה ניצחה בשלושה מארבעת המפגשים הראשונים ביניהן בשנים 2022 ו-2023, ריבקינה הפכה לחלוטין את המאזן, שעומד כעת על 3:6 לטובתה. רצף הניצחונות המרשים הזה כולל מפגשים בבמות הגדולות ביותר של עולם הטניס, ביניהם גמר גביע בילי ג'ין קינג, אליפות סוף השנה של הסבב, אליפות אוסטרליה הפתוחה, טורניר אינדיאן וולס וכעת גם במיאמי.

ג'סיקה פגולה מגישה (רויטרס)

לפני המשחק, שתי השחקניות החזיקו במאזנים מהטובים בסבב השנה, כאשר ריבקינה עמדה על מאזן של 4:20 ופגולה על 3:19. התנאים במיאמי, המתאפיינים במשטח מהיר יותר לעומת זה שבאינדיאן וולס, יחד עם שעת המשחק המוקדמת בטמפרטורות גבוהות, נחשבו לכאלו שעשויים להיטיב עם סגנון המשחק של פגולה. ואכן, המערכה הראשונה התנהלה במעמד צד אחד.

פגולה, שנהנתה מהתמיכה המאסיבית של הקהל המקומי בארצות הברית, פתחה בסערה. היא זיהתה חולשה בחבטות כף היד של ריבקינה והתמקדה בהן, מה שהוביל ל-12 שגיאות בלתי מחויבות מצדה של הקזחית. האמריקאית עלתה ליתרון מהיר של 0:4 וסגרה את המערכה הראשונה בתוצאה 2:6, כשהיא שומטת שש נקודות בלבד במשחקוני ההגשה שלה לאורך כל המערכה ומצילה את נקודת השבירה היחידה נגדה בעזרת חבטת העברה (דרופ-שוט) מושלמת.

אולם, המומנטום התהפך לחלוטין במערכה השנייה, ודווקא ברגע שנראה היה שפגולה בדרך לניצחון. במצב של 2:2, ריבקינה נקלעה למשבר כשהחטיאה שלוש הנחתות רצופות שהעניקו לפגולה שלוש נקודות שבירה קריטיות. במקום להישבר, ריבקינה הפגינה חוסן מנטלי יוצא דופן, הצילה את כל נקודות השבירה בעזרת חבטות גב יד מדויקות, ושמרה על ההגשה. המשחקון הזה שינה את פני ההתמודדות, וריבקינה יצאה לריצה אדירה בה ניצחה שבעה מתוך שמונת המשחקונים הבאים.

במערכה השלישית והמכרעת, ריבקינה המשיכה את התנופה ועלתה ליתרון מוקדם של 1:3. פגולה סירבה לוותר והציגה לחימה עיקשת כשהצילה שלוש נקודות שבירה שהיו מעלות את יריבתה ל-1:4. לאחר מכן, האמריקאית הקשתה מאוד על משחקוני ההגשה של ריבקינה, כולל משחקון דרמטי שכלל שישה מצבי שוויון. למרות זאת, הקזחית עמדה בלחץ, נעזרה בהגשות העוצמתיות שלה, וסגרה את הסיפור עם שילוב של הגשה חזקה וגיחה לרשת בנקודת המשחק. נתון סטטיסטי מרתק שממחיש את הצמידות של ההתמודדות מראה כי פגולה זכתה ביותר נקודות בסך הכל במהלך המשחק (100 לעומת 98 של ריבקינה), אך הקזחית ידעה להתעלות ברגעים המכריעים.

אלנה ריבקינה מגישה (רויטרס)

כעת, ריבקינה, שמגיעה למיאמי אחרי שהפסידה רק בגמר טורניר אינדיאן וולס בשבוע שעבר, תמתין בחצי הגמר למנצחת במפגש המסקרן בין המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, לבין האמריקאית המפתיעה היילי בפטיסט בת ה-24. בפטיסט רושמת טורניר חלומי והדיחה כבר שלוש שחקניות מדורגות, אך סבלנקה מגיעה עם מאזן מדהים של הפסד בודד העונה. אם סבלנקה תנצח, עולם הטניס יזכה לשחזור מרתק של גמר אליפות אוסטרליה וגמר אינדיאן וולס האחרונים.