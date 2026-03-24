יום רביעי, 25.03.2026 שעה 23:32
ספורט אחר  >> טניס

קרב ענק במיאמי: ריבאקינה נגד פגולה

טורניר מיאמי מגיע לשלבי ההכרעה. אלנה ריבאקינה תנסה להמשיך ברצף הניצחונות מול פגולה, וסבאלנקה תפגוש את הפתעת הטורניר היילי בפטיסט.

אלנה ריבקינה מגישה (רויטרס)
אלנה ריבקינה מגישה (רויטרס)

אלנה ריבקינה ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת השחקניות הטובות והיציבות בסבב העולמי. המדורגת שנייה בעולם העפילה הלילה לחצי גמר טורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי, לאחר שרשמה קאמבק מרשים וגברה 6:2, 3:6, 4:6 על ג'סיקה פגולה (5) בתום שעתיים ו-15 דקות של טניס איכותי ומותח.

עבור הקזחית, שהניפה מוקדם יותר השנה את תואר הגראנד סלאם השני שלה באליפות אוסטרליה הפתוחה, מדובר בניצחון חמישי ברציפות על האמריקאית בשבעת החודשים האחרונים. מעניין לציין כי ריבקינה הפסידה בשלושה מארבעת המפגשים הראשונים מול פגולה בשנים 2022 ו-2023, אך מאז שהשתיים נפגשו שוב לאחר הפסקה של כמעט שנתיים, הקזחית הפכה את הקערה על פיה. רצף הניצחונות המרשים החל בגביע בילי ג'ין קינג, נמשך בטורניר גמר הסבב, הגיע גם לחצי גמר אליפות אוסטרליה ורבע גמר אינדיאן וולס לפני שבועיים, וכעת קיבל חותמת נוספת במגרש הביתי של פגולה. המאזן הפנימי בין השתיים עומד כעת על 3:6 לטובת ריבקינה. שתי השחקניות הגיעו למשחק עם מאזנים אדירים בשנת 2026: ריבקינה עם 20 ניצחונות לעומת 4 הפסדים, ופגולה עם 19 ניצחונות ו-3 הפסדים בלבד.

אלנה ריבאקינה מגישה בדרך לניצחון (רויטרס)

ההתמודדות במיאמי לא החלה בצורה חלקה עבור ריבקינה. המערכה הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של פגולה, שהגיעה לרבע הגמר בטורניר שנה חמישית ברציפות, כולל הופעה בגמר אשתקד. האמריקאית ניצלה פתיחה רעה של יריבתה, שרשמה לא פחות מ-12 שגיאות בלתי מחויבות במערכה הראשונה. פגולה שמרה על סטטיסטיקה נקייה עם ארבעה ווינרים ושתי שגיאות בלתי מחויבות בלבד, בדרך ל-2:6 קליל, תוך שהיא שומטת שש נקודות בלבד במשחקוני ההגשה שלה ומצילה את נקודת השבירה היחידה נגדה בעזרת כדור קצר מושלם.

נקודת המפנה של המשחק הגיעה במערכה השנייה, דווקא במצב של 2:2. ריבקינה מצאה את עצמה בפיגור ובסכנת שבירה לאחר שהחמיצה שלוש הנחתות קלות שסחטו קריאות פליאה מהקהל המקומי. עם זאת, פגולה לא הצליחה לנצל שלוש אפשרויות שבירה, וריבקינה הצליחה לשמור על ההגשה. מאותו רגע, המשחק של המדורגת שנייה בעולם התחבר מחדש והיא השלימה ניצחון 3:6 במערכה.

במערכה המכרעת, ריבקינה המשיכה את המומנטום ועלתה ליתרון 1:3 מהיר. פגולה סירבה לוותר והצליחה להציל שלוש נקודות שבירה כדי להימנע מפיגור 4:1. השתיים הציגו טניס ברמה הגבוהה ביותר בישורת האחרונה של המשחק, אך ריבקינה נעזרה בנשק העיקרי שלה - ההגשות. היא ירתה 15 אייסים לאורך ההתמודדות והצליחה לשמור על היתרון בדרך ל-4:6 דרמטי בסיום. נתון מעניין שממחיש את הצמידות של המשחק הוא שפגולה דווקא זכתה ביותר נקודות בסך הכל (100 לעומת 98 של ריבקינה), אך זה לא הספיק לה.

ריבקינה, שעלתה לחצי הגמר במיאמי בפעם השלישית בקריירה, תמתין כעת למנצחת במפגש המסקרן בין המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, לבין האמריקאית המפתיעה היילי בטיסט. סבלנקה מחזיקה במאזן מדהים של 1:20 העונה, בעוד בטיסט בת ה-24 רושמת הופעת בכורה ברבע גמר טורניר מאסטרס, לאחר שהדיחה שלוש מדורגות מבלי לשמוט מערכה.

אלנה ריבאקינה מכה בכדור (רויטרס)

במקביל, גם טורניר הגברים במיאמי מגיע לרגעי ההכרעה שלו. טומי פול (22) יפגוש את ארתור פילס (28) לקרב מסקרן בין שניים מהשחקנים המהירים בסבב. בנוסף, ייז'י להצ'קה (21), שהדיח את טיילור פריץ, יתמודד מול מרטין לנדלוסה הספרדי בן ה-20. לנדלוסה, שמדורג רק במקום ה-151 בעולם וגדל באקדמיה של רפאל נדאל, רושם טורניר חלומי לאחר שעלה מהמוקדמות והדיח כבר שלושה מדורגים, כולל הצלת נקודת משחק מול סבסטיאן קורדה בסיבוב הקודם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */