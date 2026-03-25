האם קבוצה יכולה לשלוח שחקן לחל״ת?

מתווה החל"ת לעובדים אושר בקריאה ראשונה בכנסת, אך הדרך לחקיקה עוד דורשת קריאה שנייה ושלישית. עו״ד ונוטריון אוהד כהן, המתמחה בדיני ספורט, מסביר בדבריו ל-ONE כיצד הדין מתייחס לסוגיית היציאה לחל״ת בענף הכדורגל ובוודאי בהקשר לליגות הנמוכות, ליגות א'-ג', המושבתות מאז 28.02 וטרם גובש מתווה חזרה למגרשים.

נכון לכרגע, מסתמן כי התשלום הראשון לעובדים שהוצאו לחל"ת יהיה ב-12.04. אם תשלום דמי האבטלה יאושר לפני חג הפסח, הרי שמיד לאחריו יחלו לקבל הכספים העובדים שהוצאו לחל"ת, כולל בענף ספורט הכדורגל. אגב, המתווה מקל על יציאה לחל"ת, עם קיצור תקופת הזכאות ל-14 ימים, ביטול ימי ההמתנה והקלה בתנאי הסף. עד סוף השבוע החקיקה אמורה להסתיים.

בעקבות עצירת הליגות והפעילות, האם מועדון כדורגל רשאי להוציא שחקנים או אנשי צוות לחל״ת?

"באופן עקרוני כן, אך הדבר אינו אוטומטי. שחקן כדורגל נחשב עובד לכל דבר ועניין ולכן גם עליו חלים דיני העבודה הרגילים. המשמעות היא שמועדון יכול לבחון יציאה לחל״ת כאשר הפעילות נעצרת או נפגעת, אך הדבר צריך להיעשות בהתאם לדין, תוך בחינת חוזה ההעסקה והנסיבות הספציפיות של המקרה".\

כיצד נכון למועדון לפעול אם הוא שוקל להוציא שחקנים או עובדים לחל״ת?

"הגישה הנכונה היא לפעול בצורה מסודרת ושקופה. כלומר, לקיים הידברות עם השחקנים או העובדים, להסביר את הרקע להחלטה. למשל עצירת פעילות הליגה או פגיעה בהכנסות, ולהסדיר את תנאי החל״ת באופן ברור, לרבות משך התקופה וההשלכות על זכויות העובד. כאשר הדברים נעשים בהסכמה ובסדר נכון, הדבר גם מפחית מחלוקות משפטיות בהמשך".

האם שחקן חייב להסכים לצאת לחל״ת או שהוא רשאי לסרב?

"ככלל, יציאה לחל״ת מחייבת הסכמה של העובד, שכן מדובר בשינוי זמני בתנאי ההעסקה. לכן עובד רשאי עקרונית שלא להסכים לכך. עם זאת, בתקופות חריגות כמו מצב חירום או עצירת פעילות ממושכת, לעתים הצדדים מגיעים להסדרים מוסכמים שמאזנים בין האילוצים של המועדון לבין זכויות העובד".

מה לדעתך הדרך הנכונה עבור מועדונים ושחקנים להתמודד עם הסיטואציה שנוצרה?

"מדובר במצב חריג שמשפיע על כל ענף הכדורגל. לכן ברוב המקרים הדרך הנכונה היא הידברות והגעה להסכמות זמניות שמאפשרות להתמודד עם התקופה עד לחזרה לפעילות סדירה. כאשר הדברים נעשים באופן מאוזן ותוך שמירה על הכללים המשפטיים, ניתן למצוא פתרונות שמשרתים הן את המועדונים והן את השחקנים".

הבהרה: יש לציין כי מתווה החל״ת שגובש בעקבות מבצע "שאגת הארי" טרם אושר סופית בחקיקה, ועל כן נכון לעת הזו יש לעקוב אחר ההתפתחויות ולהתאים את ההחלטות למצב המשפטי המתעדכן. האמור לעיל מובא כמידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה יש לבחון לפי נסיבותיו הספציפיות ובהתאם לדין הרלוונטי.