"ריאל שלטה מההתחלה, משחק חד צדדי לחלוטין"

הפועל תל אביב הפסידה אמש (שלישי) לריאל מדריד 92:83 במסגרת המחזור ה-33 של היורוליג. האדומים נבלמו לאחר ארבעה ניצחונות רצופים ואיבדו את המקום השלישי בטבלה. בסיום המשחק סיקרו ברחבי אירופה את ההפסד של האדומים.

ב-’AS’ הספרדי נכתב: “משחק שנשלט על ידי ריאל מדריד, שהייתה עדיפה מתחילת הליגה ועד סופה. למעשה, התוצאה לא משקפת את אופיו האמיתי של המשחק, אשר, במיוחד במחצית השנייה, היה משחק חד צדדי לחלוטין”.

ב’מארקה’ התייחסו לחלוקת הנקודות מצד הפועל: “ג'ונס ובראיינט, שהיו במשחק טוב, אינם מספיקים לבדם עבור הקבוצה הישראלית נגד ריאל מדריד”. ‘ספורט 24’ היווני כתב בסיום המשחק: “ריאל גרמה למשחק להיראות ממש קל, ניצחון נוח על הישראלים שמראה מי הקבוצה החזקה יותר בנקודת הזמן הנוכחית”.

סרחיו יול בטירוף (IMAGO)

הזוניה: “יש להפועל את אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה”

שחקן ריאל מדריד, מריו הזוניה, החמיא לאדומים ואמר בסיום: “יש להפועל את אחד המאמנים הטובים בהיסטוריה, הם החתימו הרבה שחקנים ויש להם הרבה כישרון, בגלל זה זה ניצחון כזה חשוב ויוקרתי”.