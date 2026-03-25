מוחובה בחצי גמר מיאמי לאחר ניצחון על אמבוקו

קרולינה מוחובה ממשיכה את העונה הנפלאה שלה ומוכיחה שוב שהיא אחת השחקניות החמות בסבב העולמי. הטניסאית הצ'כית בת ה-29, המדורגת 13 בטורניר, הבטיחה את מקומה בחצי גמר טורניר המאסטרס 1000 במיאמי בפעם הראשונה בקריירה שלה. היא עשתה זאת לאחר שגברה על ויקטוריה אמבוקו הקנדית בתוצאה 5:7 ו-6:7(5) בתום שעה ו-47 דקות של טניס איכותי ומותח.

המשחק היווה שחזור ישיר של משחק הגמר מדוחא שנערך רק לפני כחודש וחצי, שם מוחובה חגגה את זכייתה בתואר ה-WTA 1000 הראשון בקריירה שלה. גם הפעם, למרות הניסיונות של הקנדית לנקום ספורטיבית, הצ'כית הוכיחה עליונות ברגעים המכריעים. ההתמודדות הבליטה את פערי הסגנונות בין השתיים - העוצמה והמהירות של אמבוקו מול הגיוון, משחק הרשת והסלייסים החכמים של מוחובה, שהגיעה למשחק בביטחון רב אחרי שניצחה בסיבוב הקודם את אלכס אאלה בקלות 0:6 ו-2:6.

קרולינה מוחובה בפעולה לקראת חצי הגמר. (רויטרס)

שתי השחקניות הציגו משחק הגשה משובח לאורך ההתמודדות, כאשר מוחובה הכניסה 70 אחוזים מההגשות הראשונות שלה, בעוד אמבוקו רשמה נתון מרשים אף יותר של 78 אחוזים. כתוצאה מכך, המשחק הוכרע על חודן של נקודות בודדות. המערכה הראשונה הייתה צמודה לכל אורכה, אך במצב של 5:5 הגיע רגע המפנה. אמבוקו כבר הובילה 0:30 בהגשות שלה, אך איבדה ריכוז. כדור שפגע ברשת העניק למוחובה את נקודת השבירה היחידה שלה במשחק כולו, והיא ניצלה אותה מיד כשהקנדית שלחה חבטת כף יד החוצה. מיד לאחר מכן, מוחובה הגישה בהצלחה וסגרה את המערכה עם שילוב נהדר של כדור קצר ויעף ברשת.

המערכה השנייה המשיכה באותה מגמה מותחת, והלחץ עבר לכתפיים של הצ'כית. במצב של 5:4 לחובתה, מוחובה מצאה את עצמה עומדת בפני נקודת מערכה של אמבוקו. בעזרת קור רוח אופייני, שהפך לסימן ההיכר שלה השנה, היא הצילה את הנקודה עם הגשה חכמה החוצה והנחתה מדויקת ברשת, והשוותה ל-5:5. ההכרעה עברה לשובר שוויון, בו מוחובה פתחה בסערה ועלתה ליתרון 0:4 בעקבות שלוש טעויות כף יד של יריבתה. אמבוקו סירבה לוותר, חזרה למשחק בעזרת חבטות גב יד עוצמתיות ואף הצילה נקודת משחק אחת. עם זאת, בנקודת המשחק השנייה ב-4:6, מוחובה קראה היטב כדור קצר של יריבתה, רצה במהירות לרשת וסיימה את הסיפור עם חבטה חכמה משלה שהכריעה את ההתמודדות.

הניצחון החשוב משפר את המאזן של מוחובה בעונת 2026 ל-3:18 מרשים במיוחד. זוהי הפעם התשיעית בקריירה שלה שהיא מגיעה לשלב חצי הגמר בטורניר מסדר גודל של 1000 ומעלה, והפעם הראשונה אי פעם שהיא מעפילה לשני חצאי גמר ברמת WTA 1000 באותה עונה. הדבר מעיד יותר מכל על היציבות והבגרות המשחקית שהיא מציגה השנה.

קרולינה מוצ'ובה מגישה (רויטרס)

כעת, מוחובה רחוקה ניצחון אחד מהעפלה לגמר חמישי בקריירה בטורנירים הבכירים. בשלב חצי הגמר מצפה לה משוכה קשה במיוחד, כאשר היא תפגוש את המנצחת במפגש בין המדורגת רביעית קוקו גוף, לבין המדורגת 12 בלינדה בנצ'יץ'. ההיסטוריה לא מאירה פנים לצ'כית מול שתיהן: בנצ'יץ' מובילה עליה 2:3 במאזן הפנימי, בעוד גוף נחשבת ליריבה קשה במיוחד עבורה, לאחר שניצחה את מוחובה בכל חמשת המפגשים הקודמים ביניהן.