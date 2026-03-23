אמבוקו גברה על אנדרייבה בדרך לרבע גמר מיאמי

היריבות המסקרנת ביותר של עונת 2026 בטניס הנשים ממשיכה לספק דרמות. ויקטוריה אמבוקו הקנדית בת ה-19, המדורגת עשירית בטורניר, העפילה לראשונה בקריירה לרבע גמר טורניר המאסטרס במיאמי. היא עשתה זאת לאחר שניצחה את הרוסייה בת ה-18, מירה אנדרייבה (8 בטורניר), בתוצאה 6:7(4), 4:6, 0:6. המפגש בין שתי שחקניות העשור הראשון בדירוג העולמי, שגם משתפות פעולה בטורניר הזוגות במיאמי, נמשך שעתיים ו-17 דקות והציג טניס ברמה גבוהה במיוחד.

רק לפני שנים עשר חודשים חגגה אמבוקו את הניצחון הראשון שלה בהגרלה ראשית של טורניר בוגרות, כאשר קיבלה כרטיס חופשי לטורניר מיאמי. כעת, היא כבר רושמת הופעה רביעית בקריירה ברבע גמר של טורניר מסדרת ה-WTA 1000.

המשחק נפתח בצורה שקולה לחלוטין, כאשר 21 המשחקונים הראשונים הלכו עם ההגשה. המערכה הראשונה הוכרעה בשובר שוויון צמוד, בו אנדרייבה הצליחה להשוות ל-4:4 עם חבטת כף יד מרשימה לאורך הקו, אך מיד לאחר מכן ביצעה שתי טעויות לא מחויבות ברשת. אמבוקו ניצלה זאת וסגרה את המערכה עם חבטת נחיתה מדויקת. במערכה השנייה, כשנראה היה שהמשחק הולך לכיוון של אמבוקו, אנדרייבה התעוררה. במצב של 5:5 היא הציגה רצף נקודות אגרסיביות, השיגה את השבירה הראשונה במשחק ולקחה את המערכה.

אולם, המומנטום של הרוסייה נעצר שם. במהלך המערכה השנייה אנדרייבה נזקקה לפסק זמן רפואי מחוץ למגרש בשל כאבי גב, והמשיכה לקבל טיפולים בהפסקות שלאחר מכן. הפציעה נתנה את אותותיה במערכה המכרעת. אחוזי ההצלחה של אנדרייבה בהגשה הראשונה צנחו מ-72 אחוזים במערכה השנייה ל-47 אחוזים בלבד בשלישית. מנגד, אמבוקו שמרה על יציבות מרשימה, זכתה ב-80 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה שלה לאורך המשחק כולו, והעניקה ליריבתה מערכה חלקה בדרך לניצחון.

בסיום המשחק התייחסה אמבוקו לניצחון ואמרה: בכנות, אני חושבת שזה פשוט היה עניין של אמונה בסוף. יכולתי להרגיש במערכה השלישית ששתינו כבר היינו עייפות מאוד. ניסיתי בכל כוחי לנצל כמה שיותר הזדמנויות וזה מה שעזר לי בסופו של יום.

זהו המפגש השלישי בין שתי הכוכבות הצעירות מתחילת השנה, וכעת אמבוקו עולה ליתרון של 1:2 במאזן הפנימי. אנדרייבה ניצחה במפגש הראשון בגמר טורניר אדלייד בשתי מערכות חלקות, אך אמבוקו נקמה בסיבוב השלישי בדוחא לאחר שהצילה נקודת משחק. הניצחון הנוכחי מעלה את מאזנה של אמבוקו בשנת 2026 ל-19 ניצחונות לעומת חמישה הפסדים בלבד. נראה כי הקנדית הפכה למומחית בנקמות ספורטיביות, לאחר שבעבר הפסידה במפגשים הראשונים שלה מול קוקו גוף ואלנה ריבקינה, אך הצליחה לנצח אותן במפגשים העוקבים.

ההישג במיאמי מציב את הקנדית הצעירה בשורה אחת עם שמות גדולים. לאחר שהגיעה גם לרבע הגמר באינדיאן וולס מוקדם יותר החודש, אמבוקו הפכה לשחקנית הצעירה ביותר שמגיעה לשלב שמונה האחרונות בשני טורנירי הסאנשיין דאבל באותה שנה מאז קרוליין ווזניאקי בשנת 2009.

מעבר ליוקרה, לניצחון יש משמעות אדירה בדירוג העולמי. אמבוקו, שמדורגת כעת בשיא קריירה במקום התשיעי, עשויה לטפס עד למקום השביעי בעולם. הדחותיהן המוקדמות של המדורגות מעליה, ג'סמין פאוליני ואלינה סביטולינה, פותחות בפניה את ההזדמנות לעקוף אותן, בתנאי שתצליח להעפיל מעבר לשלב חצי הגמר בטורניר.

כדי לעשות זאת, תיאלץ אמבוקו לעבור משוכה לא פשוטה בדמותה של המדורגת 13, קרולינה מוחובה הצ'כית. מוחובה, שהביסה את אלכסנדרה אלה בתוך שעה בדיוק כדי להבטיח את מקומה ברבע הגמר, תפגוש את אמבוקו לשחזור גמר טורניר דוחא מחודש פברואר האחרון, בו ניצחה הצ'כית וזכתה בתואר ה-WTA 1000 הראשון בקריירה שלה.