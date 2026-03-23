הפועל ת"א תשחק נגד קבוצה קפריסאית במחנה

הפועל תל אביב ממשיכה להיכנס לקצב במחנה האימונים בקפריסין, כאשר היום (שני) קיימה את יום האימונים השני מאז איחוד הסגל. במועדון מרוצים מהקצב ומהאינטנסיביות, כשהשחקנים ממשיכים לעבוד בשני אימונים ביום במטרה להדביק את הפערים שנוצרו בתקופה האחרונה.

גולת הכותרת הראשונה של המחנה צפויה להתרחש ביום רביעי, אז תפגוש הפועל את ספרטקוס קיטיו מהליגה השנייה בקפריסין למשחק אימון. מדובר במשחק האימון הראשון שהקבוצה הצליחה לארגן במהלך המחנה, כאשר במועדון פועלים לקיים לפחות משחק הכנה נוסף בימים הקרובים.

הצוות המקצועי רואה במשחקים הללו כלי חשוב להחזרת הקבוצה לקצב משחק, לבחינת הרכבים שונים ולשילוב בין כל חלקי הסגל שהתאחדו רק לאחרונה. "הקבוצה שלנו מאוד מחוברת והמחנה הזה יעשה רק טוב, זאת גם הזדמנות לשחקנים הישראלים לנקות קצת את הראש. נגיע מוכנים לחזרת הליגה וזה הכי חשוב", אמרו בהפועל.

שחקני הפועל תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)

מי שחזר לאימונים הוא רוי קורין, שלא חש בטוב אתמול ונעדר מהאימון הראשון, אך היום כבר שב להתאמן כרגיל. לויזוס לואיזו יצטרף מחר לנבחרת קפריסין וההערכה שיגיע לישראל לאחר מכן.