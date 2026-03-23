דן אוטורו מחזיק בסעיף יציאה מהקיץ הקרוב

הסנטר של הפועל תל אביב, שהגיע בתחילת העונה ומעמיד 13.4 נקודות בממוצע ביורוליג, יוכל לעבור בסיום העונה הקרובה לקבוצת אחרת במפעל האירופי הבכיר

דן אוטורו (רדאד ג'בארה)
כשבהפועל תל אביב החלו לעבוד על העונה הנוכחית, אחד השמות הבולטים והמרכזיים היו דן אוטורו, שהגיע מאנדולו אפס קצת אחרי אלייז’ה ברייאנט ובמהרה הפך לאחד השחקנים החשובים במדים האדומים. אך כעת ייתכן כי הרומן יהיה קצר יותר ממה שהיה נדמה.

הסנטר של הקבוצה מחזיק בסעיף יציאה לקבוצת יורוליג החל מהקיץ הקרוב. המשמעות לכך היא שהפועל תל אביב לא צד בסיפור, ואם תגיע הצעה שתואמת את סעיף היציאה, אוטורו יוכל לבחור אם לעבור או להישאר.

כאמור, אוטורו הפך להיות אחד הנשקים החשובים של דימיטריס איטודיס, בעיקר ביורוליג, כשהוא מעמיד ממוצעים של 13.4 נקודות למשחק ו-5.6 ריבאונדים. בכל הנוגע לעונה הנוכחית, אם לא יקרה דבר חריג, הוא יסיים אותה באדום. באשר להמשך? עוד מוקדם לדעת.

