הפתעה במיאמי: סביטולינה הודחה על ידי בפטיסט

הפתעה גדולה בטורניר ה-WTA 1000 במיאמי. אלינה סביטולינה האוקראינית, המדורגת תשיעית בעולם ואחת השחקניות הבולטות והיציבות של תחילת העונה הנוכחית, סיימה את דרכה בטורניר היוקרתי מוקדם מהצפוי לאחר שהופתעה על ידי היילי בפטיסט האמריקאית. המדורגת 45 בעולם רשמה את הניצחון הגדול בקריירה שלה, כשגברה על סביטולינה בתוצאה 3:6 ו-5:7 בתום שעה ו-39 דקות של טניס איכותי, והבטיחה את מקומה בשמינית הגמר.

האמריקאית בת ה-24, שזכתה לתמיכת הקהל המקומי, שלטה במשחק כבר מהפתיחה והשיגה שבירה מוקדמת שהעניקה לה ביטחון רב. סביטולינה, שהגיעה למיאמי בכושר נהדר לאחר שזכתה בתואר באוקלנד, הגיעה לגמר בטורניר דובאי ורשמה הופעות מרשימות בחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה ואינדיאן וולס, התקשתה מאוד למצוא את הקצב שלה. האוקראינית סבלה מאחוזים נמוכים במיוחד בהגשה הראשונה (47 אחוזים בלבד) והייתה מאוד לא מדויקת כשהייתה צריכה להציל נקודות שבירה, כשהיא מצליחה להציל רק אחת מתוך שש ההזדמנויות של יריבתה. המערכה השנייה הייתה צמודה ומותחת יותר, אך בפטיסט הוכיחה אופי חזק, שברה את ההגשות של סביטולינה לא פחות משלוש פעמים במהלך המערכה, וסגרה את הסיפור בדרך לניצחון היוקרתי.

עבור בפטיסט, מדובר בניצחון השני בלבד בקריירה על שחקנית המדורגת בעשירייה הראשונה בעולם, והראשון מאז שניצחה את ברבורה קרייצ'יקובה בטורניר ווהאן ב-2024. ההישג הנוכחי מהווה ציון דרך משמעותי ומרגש עבורה, שכן זו הפעם הראשונה בה היא מעפילה לשמינית גמר בטורניר מסדרת ה-WTA 1000. הזינוק ביכולת שלה בולט במיוחד לאור העובדה שרק בשנה שעברה היא נאבקה להישאר במאה הראשונות בעולם ונזקקה לכרטיס חופשי כדי בכלל להיכנס להגרלה הראשית של טורניר מיאמי.

הפריצה של בפטיסט לא הגיעה משום מקום. היא החלה את ההתקדמות שלה כבר בקיץ שעבר כשהגיעה לסיבוב הרביעי ברולאן גארוס, והמשיכה את המומנטום לתוך העונה הנוכחית עם העפלה לסיבוב השלישי באליפות אוסטרליה הפתוחה, והגעה לחצי גמר ראשון בקריירה בטורניר באבו דאבי, שם הייתה רחוקה נקודה אחת בלבד מעלייה לגמר. מעניין לציין כי למרות ההצלחה באבו דאבי והכניסה לראשונה ל-40 הגדולות בעולם, היא בחרה להיפרד ממאמנה אריק הכטמן, שהחליף בתפקיד את פרנקלין טיאפו.

"אי אפשר להגיע לנקודה הזו בלי לעשות את הדברים הנכונים", אמרה האמריקאית המאושרת במסיבת העיתונאים לאחר הניצחון. "השקעתי המון עבודה על המגרש ומחוצה לו, מאחורי הקלעים, וזה ברור שזה בא לידי ביטוי עכשיו. אני נמצאת בסבב כבר זמן מה, כולם פחות או יותר יודעים מה אני מסוגלת לעשות, ואני מניחה שהגיע הזמן שלי סוף סוף להראות את זה".

בפטיסט התייחסה גם לחשיבות הפן המנטלי בפריצה שלה: "תמיד ידעתי איך אני צריכה לשחק, ויש רגעים שאולי אני לא סומכת על זה מספיק. בחודשים האחרונים ובשנה החולפת, פשוט ניסיתי לסמוך על המשחק שלי ועל עצמי כמה שאפשר. תמיד הייתה לי אמונה בעצמי, אבל עכשיו זה פשוט להכפיל את האמונה הזו. כשאת נמצאת ברגעים הצמודים האלה, פשוט לסמוך על מה שעשית, על העבודה שהשקעת, וללכת על זה בכל הכוח".

בשלב הבא, שמינית הגמר, מחכה לבפטיסט משוכה לא פשוטה כלל בדמותה של ילנה אוסטפנקו. הלטבית, המדורגת 24 בעולם, העפילה לשלב זה לאחר שרשמה הפתעה משלה מוקדם יותר, כשהדיחה את ג'סמין פאוליני (7 בעולם) לאחר קרב עיקש ומרתק שהסתיים בתוצאה 5:7, 6:2, 7:5. ניצחון נוסף של בפטיסט בשלב הבא לא רק יבטיח לה את הכרטיס לרבע הגמר, אלא גם צפוי להקפיץ אותה לדירוג שיא חדש בקריירה ולהכניס אותה לאזור 30 השחקניות הטובות בעולם. במשחק נוסף שנערך בטורניר, טליה גיבסון האוסטרלית בת ה-21 המשיכה את מסע ההצלחות שלה כשהביסה את איבה יוביץ' האמריקאית 2:6 ו-2:6.