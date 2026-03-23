גיא רש ארמן עובר ממכבי תל אביב לגרמניה

שחקן הכדוריד הצעיר גיא רש ארמן (18), הבן האמצעי במשפחה, אח לתומר הבוגר ממנו ונועם הצעיר ממנו ,שלושתם שחקני מכבי תל אביב, המשחק בתפקיד המרכז, ממשיך להתקדם בקריירה המקצועית שלו ובסיום העונה הנוכחית יצא לשחק בגרמניה.

רש ארמן (1.85 מטר), שגדל והתחנך מכתה א' במכבי תל אביב ושיחק בכל הנבחרות הצעירות של ישראל, החל מכיתה ז’ ועד לזימונו לנבחרת הבוגרת ישראל, חתם לשתי העונות הבאות במועדון הגרמני VfL Lübeck-Schwartau, מהבונדסליגה השנייה בארצה, מהליגות החזקות והאיכותיות באירופה. קבוצתו החדשה של רש ארמן מדורגת במקום ה-10 בטבלה מבין 18 קבוצות.

המעבר לגרמניה מסמן עבורו פרק חדש ומאתגר עבורו, לאחר שנים של התפתחות מקצועית במועדון בו גדל. לאחר חתימתו בקבוצה הגרמנית אמר גיא רש ארמן: “אני מתרגש להתחיל בעונה הבאה פרק חדש בקריירה. זוהי הזדמנות גדולה עבורי להמשיך להתקדם ולהשתפר.

(גיא רש ארמן (אגם לוי, באדיבות מכבי תל אביב)

“מודה למכבי תל אביב על האמון”

“אמשיך לעבוד קשה ולשאוף הכי גבוה שאפשר מבחינתי. גדלתי במכבי תל אביב, מועדון הדוגל במצוינות והישגיות, מועדון שנתן לי את הכלים להתפתח כשחקן וכאדם. אני מודה למועדון על האמון, ההשקעה והתמיכה לאורך כל השנים.”