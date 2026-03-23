ברקת: אנחנו במצב מאתגר, למועדון ולמדינה

הפועל באר שבע קיימה היום (שני) את הרמת הכוסית המסורתית לקראת חג הפסח, באירוע שנערך במתכונת מצומצמת ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

במועדון בחרו לציין את החג באווירה צנועה, על רקע התקופה המורכבת שעוברת על המדינה והכדורגל הישראלי. למרות המגבלות, אנשי המועדון והשחקנים התכנסו יחד להרמת הכוסית בנוכחות הבעלים אלונה ברקת, המנכ"ל ניר כץ וראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ'.

ברקת התייחסה למצב ואמרה: "אנחנו נמצאים במצב מאתגר מאוד: לנו, למשפחות, למועדון ולמדינה. בורכנו באנשים, שדווקא בתקופות האלו, מגלים את העוצמות הפנימיות שלהם. אני רוצה להודות לכל מי שנמצא פה, ובייחוד לאביתר אילוז. מתחילת המערכה, עשה לילות כימים, ביחד עם מנכ"ל המועדון, ניר כץ, למצוא פתרונות לשחקנים שלנו ואף טס על מנת להיות עמם שם.

אנשי הצוות שלנו, מיכאל ברוש, דרור כלפון ושמעון לוי, עזבו את המשפחות שלהם וטסו להעניק מעטפת מחוץ לארץ. הצוות הניהולי והמקצועי שלנו לא מפסיק להאמין, גם כשזה כרוך בלילות ללא שינה, המטרה היא להכין אתכם בצורה הטובה ביותר כדי שתגיעו הכי מוכנים להמשך הליגה. כשהליגה תחזור, נמשיך את המשימה שלנו. נתפלל יחד לשלום, ביטחון, שלווה ושיהיה לנו חג שמח. אסיים שוב, בתודה גדולה, לכל אחת ואחד אשר נמצאים פה".

שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

קוז’וק: השחקנים מעניקים לי ביטחון

מאמן הקבוצה, רן קוז'וק: "אנחנו בעיצומן של ההכנות לקראת חזרת הליגה. אתם, השחקנים, מעניקים לי ולצוות המקצועי ביטחון. גם כשאנחנו מתאמנים, ולצערנו נאלצים להפסיק את האימון בעקבות התרעות, אתם חוזרים ומתאמנים בצורה הטובה ביותר. מה שעוד מעניק לנו ביטחון הוא שאנשי הצוות שלנו, מיכאל, דרור, אביתר ושמעון, עוזבים את המשפחה שלהם וטסים למדינה אחרת בזמנים כאלו, זה אומר המון על המועדון ועל מה שהוא מייצג.

גם התמיכה שאנחנו מקבלים מראש העיר, שמתקשר אלינו לוודא שאנחנו מתאמנים ושהכול בסדר עד כמה שניתן, חשובה לנו מאוד. החג הזה נוצר מתוך קושי ורצון לצאת לחירות, אני מאחל לנו שגם את הקושי הזה אנחנו נעבור".

רן קוז'וק (הפועל באר שבע)

ראש העיר, רוביק דנילוביץ': "אנחנו נלחמים על הקיום שלנו. אין לנו מדינה אחרת. בשעה הזו, שאתם מתאמנים, האוהדים שלכם הורידו פצועים מהבתים. הם ניקו את הבתים של ניצולי וניצולות שואה שנפגעו מטילים. הם מלווים במקלטים את הילדים. הם מחבקים את אלו עם הצרכים המיוחדים. הם באים ומחבקים את החיילות והחיילים שמגנים עלינו. הם נמצאים בכל מקום. הם מבטאים את החוסן הלאומי. האוהדים שלנו, שביום יום, בשגרה, מעודדים אתכם. הם "שחקני נשמה" אמיתיים, אשר נמצאים היום בכל מקום. בבתי חולים, מקלטים, בבתים שנהרסו. מגיע להם שנודה להם, כמו שצריך.

כשאנחנו מדברים על מועדון עם נשמה, זו הנשמה האמתית. אנחנו מכירים את זה שאתם נאבקים ולא מוותרים ונלחמים כדי להביא יוקרה וגאווה לעיר ולנגב. תמיד הראש שלנו מורם בגאווה. בע"ה נעשה ונצליח ונהיה ביחד. אנחנו מאמינים בכם, חוזרים בע"ה בסוף השבוע הבא וכל מי שיהיה על המגרש – אתם הכי טובים ואתם תצליחו!".

מנכ"ל המועדון, ניר כץ: "אצטרף לתודות לכל מי שנמצא פה. כל אחד ואחת עוזר בתחומו. אני בטוח שנחזור, כולנו יחד, לעשות את המשימות שלנו ולהשיג את המטרות שלנו. חג שמח וכשר".