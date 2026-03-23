יום שני, 23.03.2026 שעה 20:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3332-2625הפועל רעננה8
3231-2824הפועל כפ"ס9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2331-2624הפועל חדרה16

"הרגשנו שאם לא נעשה שינוי יהיה כדור שלג"

מנהלה המקצועי של כפר קאסם, רועי כהן, דיבר ב"שיחת היום" על שינוי המאמנים בקבוצה לפני המלחמה ("חווינו משבר") ועל מצבה בתחתית ("לוקח אחריות")

שחקני כפר קאסם (רועי כפיר)
בהתרגשות גדולה, הליגה הלאומית תחזור מחר למחזור השלמה ותפתח את שובו של הכדורגל הישראלי לאחר ההפסקה שנכפתה עליו. עד אז, מנהלה המקצועי של מ.ס כפר קאסם, רועי כהן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (שני).

נאבקים בתחתית הטבלה. ממש לפני שנעצר הכדורגל גם היה את כל הזעזוע אצלכם בכסא המאמן.
”אני אקח אחריות על הכל, אני אשם”.

מה מצבכם בימים האלה? החלפתם את טאלב טוואטחה באסי אלימלך.
”טאלב פתח טוב. כמו רוב הקבוצות בליגה הלאומית, חווינו משבר והרגשנו שאם לא נעשה את השינוי כמועדון, בסוף מי שמשלם את המחיר זה המאמן אבל זה לא הכל טאלב. הרגשנו שאם לא נעשה את השינוי עכשיו זה יהיה כדור שלג שקשה לעצור אותו. יש מאמן חדש, מנסים לחבר את זה, הכל מתחיל מאפס ואני מקווה שנחזור ברגל ימין. אל תשכחו שאם אנחנו מנצחים אנחנו נכנסים לשמינייה הראשונה”.

אדם האדיה (חגי מיכאלי)אדם האדיה (חגי מיכאלי)

איזו כפר קאסם נראה מחר?
”אני יכול לספר לך סיפורים אבל אני לא יודע. זו תקופה לא פשוטה. אני מגיע כל יום מנוף הגליל ושחקנים מגיעים מכל מיני מקומות. זה גם מפחיד לנסוע בכבישים שאין מיגון ואנשים חוששים, אז זה לא מאה אחוז. כולי תקווה שנחזור טוב, אבל זו תקופת מלחמה. נקווה שנחזור טוב”.

רק שלא תחליפו עוד מאמן העונה.
”אני יכול להגיד שאדהם אהדיה קיבל הצעה מליגת העל וביקש לעזוב. הוא עשה דברים טובים, הוא מוכשר ואני מאחל לו בהצלחה”.

