יום שני, 23.03.2026 שעה 17:15
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

טרנט אחרי העונש: ריאל מדריד ושום דבר אחר

המגן האנגלי שנותר מחוץ להרכב מול אתלטיקו מדריד ערב איחור לאחד האימונים קיבל בסופו של דבר חצי שעה מארבלואה והיה משמעותי בניצחון 2:3 בדרבי

|
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
הדרבי בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד, שבו ניצחה הקבוצה של אלברו ארבלואה 2:3, נפתח עם הפתעה בהרכב: דני קרבחאל פתח וטרנט אלכסנדר ארנולד נותר על הספסל, למרות שהתבסס תחת המאמן בעמדת המגן הימני.

המגן האנגלי שהגיע בקיץ מליברפול הגיע באיחור לאחד מהאימונים בשבוע שעבר, וארבלואה העניש אותו כשהשאיר אותו על הספסל במשחק בסנטיאגו ברנבאו. הקפטן תפס את מקומו, אך טרנט נכנס לבסוף למגרש בדקה ה-64 והיה משמעותי במהלך שהוביל לשער ה-2:3 של ויניסיוס זמן קצר לאחר מכן.

“האיש שלי”

לאחר המשחק, טרנט פרסם מסר עוצמתי ברשתות החברתיות שלו והבהיר את המחויבות שלו לקבוצה למרות התקרית הזו. "מדריד ושום דבר אחר", כתב מספר 12 בפוסט שכלל מספר תמונות, מה שגרר תגובה גם מוויני עצמו. "האיש שלי, טי", כתב הברזילאי.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

טרנט יהיה אחד השחקנים שלא יעזבו במהלך פגרת הנבחרות הזו, לאחר ששוב נותר מחוץ לסגל של נבחרת אנגליה של תומאס טוכל.

בעקבות ריבוי פציעות העונה, המגן ששוויו מוערך ב-65 מיליון אירו שותף העונה ב-14 משחקי ליגת בלבד, בהם בישל שלושה שערים, ובשבעה משחקים נוספים בליגת האלופות. יש לו 1,114 דקות בלבד בכל המסגרות, אך הוא מקווה להיות משמעותי יותר בהמשך העונה, עכשיו כשהוא כשיר ב-100%.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */