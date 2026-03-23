טרנט אחרי העונש: ריאל מדריד ושום דבר אחר

הדרבי בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד, שבו ניצחה הקבוצה של אלברו ארבלואה 2:3, נפתח עם הפתעה בהרכב: דני קרבחאל פתח וטרנט אלכסנדר ארנולד נותר על הספסל, למרות שהתבסס תחת המאמן בעמדת המגן הימני.

המגן האנגלי שהגיע בקיץ מליברפול הגיע באיחור לאחד מהאימונים בשבוע שעבר, וארבלואה העניש אותו כשהשאיר אותו על הספסל במשחק בסנטיאגו ברנבאו. הקפטן תפס את מקומו, אך טרנט נכנס לבסוף למגרש בדקה ה-64 והיה משמעותי במהלך שהוביל לשער ה-2:3 של ויניסיוס זמן קצר לאחר מכן.

לאחר המשחק, טרנט פרסם מסר עוצמתי ברשתות החברתיות שלו והבהיר את המחויבות שלו לקבוצה למרות התקרית הזו. "מדריד ושום דבר אחר", כתב מספר 12 בפוסט שכלל מספר תמונות, מה שגרר תגובה גם מוויני עצמו. "האיש שלי, טי", כתב הברזילאי.

טרנט יהיה אחד השחקנים שלא יעזבו במהלך פגרת הנבחרות הזו, לאחר ששוב נותר מחוץ לסגל של נבחרת אנגליה של תומאס טוכל.

בעקבות ריבוי פציעות העונה, המגן ששוויו מוערך ב-65 מיליון אירו שותף העונה ב-14 משחקי ליגת בלבד, בהם בישל שלושה שערים, ובשבעה משחקים נוספים בליגת האלופות. יש לו 1,114 דקות בלבד בכל המסגרות, אך הוא מקווה להיות משמעותי יותר בהמשך העונה, עכשיו כשהוא כשיר ב-100%.