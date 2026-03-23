סבב הטניס: ההבטחות, הקאמבק והאח של אלקראס

טורנירי הטניס בארצות הברית מספקים לא מעט כותרות, גם על המגרש וגם מחוצה לו. הכישרון הברזילאי העולה, ז'ואאו פונסקה בן ה-19, שסיפק הופעות מרשימות מול יאניק סינר וקרלוס אלקראס בשבועות האחרונים, סיפק אבחנה מעניינת על שני הכוכבים הגדולים של הדור הנוכחי. פונסקה טען כי לדעתו לאלקראס יש ארסנל כלים רחב יותר, בעוד שסינר משחק כמו רובוט שהורג את הכדור ועושה הכל מושלם. סינר, המדורג שני בעולם, לא נעלב מההשוואה. להפך, הוא הסכים עם הברזילאי, שיבח את רמתו הגבוהה ואיחל לו הצלחה בהמשך דרכו. שחקן העבר גרג רוזדסקי העריך כי פונסקה רחוק כשנה מהצטרפות לצמרת הגבוהה באמת, אך ציין כי הפופולריות שלו בקרב הקהל היא בשורה נהדרת לענף.

בזמן שקרלוס אלקראס חווה אכזבה כשהודח במפתיע מטורניר מיאמי על ידי סבסטיאן קורדה, משפחת אלקראס עדיין חגגה תואר משמעותי השבוע. אחיו הצעיר של קרלוס, חיימה בן ה-14, זכה בטורניר עד גיל 15 במסגרת הצ'לנג'ר במורסיה, תוך שהוא מאבד שלושה משחקונים בלבד במשחק הגמר. חיימה, שכבר מעורר עניין רב ברשתות החברתיות ומזכיר בתנועותיו וסגנונו את אחיו הבכור, מוכיח שהכישרון אכן עובר בגנים.

אלכסנדרה אאלה חובטת בכדור. (אימאגו)

בסבב הנשים, אונס ג'אבור הטוניסאית, שנמצאת בחודשי היריון מתקדמים ומצפה לבן בחודש הבא, הצהירה כי היא בהחלט מתכוונת לחזור להתחרות. ג'אבור שיתפה כי התייעצה רבות עם קים קלייסטרס, שעשתה קאמבק מפורסם כאם, והבהירה כי היא רוצה לשחק עוד מספר שנים לאחר שתיתן לגופה את הזמן להתאושש. ג'אבור חשפה בעבר כי ההפסד למרקטה וונדרושובה בגמר ווימבלדון עיכב את תוכניותיה לצאת לחופשת לידה מוקדמת יותר. כעת, במקביל להכנות לאימהות, היא פתחה אקדמיה לטניס וקרן בדובאי במטרה לקדם ספורט בקרב ילדים באזור ולהרחיקם מהשפעות שליליות.

במקביל, ג'סיקה פגולה, השחקנית המבוגרת ביותר בעשירייה הראשונה בעולם בגיל 31, ממשיכה להוכיח שגיל הוא רק מספר ושהתמדה משתלמת. האמריקאית שיפרה משמעותית את ההגשות שלה השנה בזכות עבודה אינטנסיבית עם מאמניה. במקום להתמקד רק במהירות, פגולה מתמקדת כעת במיקום ובסיבוב הכדור, ממש כמו מגיש בייסבול שמשנה זריקות כדי לבלבל את החובט. הנתונים מגבים זאת: היא זוכה השנה ב-63.2 אחוזים מהנקודות בהגשה שלה ושומרת על 78.8 אחוזים ממשחקוני ההגשה, הנתונים הטובים ביותר שלה בשנים האחרונות.

סיפור מרגש נוסף מגיע מכיוונה של אלכסנדרה אילה הפיליפינית, המדורגת 29 בעולם. אילה, שתפגוש את קרולינה מוחובה לקרב מסקרן, שיתפה במסיבת העיתונאים על הדרך הקשה שעברה: הייתי עדה לעוני בסביבה שלי. שום דבר ממה שיש לי לא מובן מאליו, ובטח לא ההזדמנויות שקיבלתי. אילה מתמודדת במיאמי עם לחץ רב, שכן עליה להגן על נקודות הדירוג מחצי הגמר בשנה שעברה.

ולסיום, אי אפשר בלי קצת צבע. טורנירי חודש מרץ בארצות הברית הפכו לבמה מרכזית לאופנת טניס. שחקנים ושחקניות רבים מנצלים את המעבר מהמדבר של קליפורניה לאווירה התוססת של פלורידה כדי להחליף תלבושות. באינדיאן וולס שלטו צבעי האדמה הרגועים, אך במיאמי, על רקע המגרשים הכחולים של אצטדיון הארד רוק, בולטים צבעי הניאון והוורוד הבוהק. שחקניות כמו ויקטוריה אמבוקו וטיילור טאונסנד, לצד שחקנים כטיילור פריץ ופרנסס טיאפו, מוכיחים שהטניס המודרני הוא לא רק ספורט הישגי, אלא גם הצהרה אופנתית של ממש.