אוסקה הודחה במיאמי ורמזה על פרישה

נאומי אוסקה, המדורגת 15 בעולם ומי שזכתה בעברה בארבעה תארי גרנד סלאם, סיימה את דרכה בטורניר מיאמי בשלב מוקדם מהצפוי, וכעת מעלה ספקות ממשיים לגבי המשך דרכה בטניס המקצועני. היפנית הפסידה בסיבוב השני של הטורניר לטליה גיבסון, האוסטרלית הצעירה בת ה-21, בשתי מערכות עם 7:5 ו-6:4. ההפסד המאכזב הציף מחדש את הקשיים שאיתם מתמודדת אוסקה מאז חזרתה לסבב.

המשחק עצמו היה צמוד בתחילתו. בעשרת המשחקונים הראשונים של ההתמודדות, שתי השחקניות שמרו על ההגשות שלהן. אוסקה, שהגישה שבעה אייסים במערכה הראשונה, איבדה רק נקודה אחת על ההגשה הראשונה שלה עד למצב של 5:5. עם זאת, בדיוק ברגע המכריע, היפנית החטיאה שלוש הגשות ראשונות. גיבסון ניצלה את ההזדמנות, שברה את ההגשות של אוסקה והמשיכה לניצחון במערכה. במערכה השנייה, האוסטרלית שברה כבר במשחקון הראשון ולא עמדה בפני אף נקודת שבירה בחמשת משחקוני ההגשה הבאים שלה, בדרך לניצחון מרשים. גיבסון, שעלתה מהמוקדמות, ממשיכה את התקופה הנהדרת שלה לאחר שרק לאחרונה הגיעה לרבע הגמר באינדיאן וולס, שם הדיחה שחקניות בכירות כמו ג'סמין פאוליני מהעשירייה הראשונה.

נעמי אוסקה מגיבה לאחר החטאה. (רויטרס)

עבור אוסקה, שסבלה ממספר פציעות ומחלות בתחילת השנה, מדובר באחד הטורנירים הבודדים שלה העונה, והמאזן שלה עומד כעת על שלושה ניצחונות מול שלושה הפסדים בשנת 2026. למרות שהיא עדיין מדורגת במקום ה-15 בעולם, היפנית מתקשה לשחזר את היכולת שהפכה אותה לטניסאית הראשונה מיפן שזכתה בגרנד סלאם ושהתה 25 שבועות במקום הראשון בעולם. מאז תחילת שנת 2024, היא רשמה רק שני ניצחונות על שחקניות מהטופ 10, שניהם באליפות ארצות הברית הפתוחה.

בסיום המשחק, אוסקה שיתפה בגילוי לב נדיר את העיתונאים בתחושותיה הקשות ובדילמה המלווה אותה כאם לבתה, שאי, שנולדה ביולי 2023. "אני מרגישה שזו דילמה אמיתית עבורי", אמרה אוסקה. "ברור שהייתי רוצה לשחק, אבל הבת שלי חשובה לי מאוד ואני רוצה להיות אמא. אני רוצה להיות האמא הכי טובה שאני יכולה, אבל לפעמים אני מרגישה שאני יודעת מה אני צריכה לעשות כדי להפוך לשחקנית ממש טובה מחדש, וזה קשה מאוד לשלב בין הדברים".

ההצהרה המדאיגה ביותר מבחינת אוהדיה הגיעה מיד לאחר מכן, כאשר רמזה כי אם לא תצליח לחזור לצמרת הגבוהה, היא עשויה לתלות את המחבט מוקדם מהצפוי. "כמו שאמרתי בשנה שעברה, אני לא מתכוונת להישאר בסבב אם אני מפסידה בסיבובים הראשונים", הבהירה היפנית. "אני מעדיפה פשוט להיות אמא נהדרת ולהיות שם עבור הבת שלי. אני רוצה לזכות בתארים ולהיות השחקנית הכי טובה שאני יכולה להיות, אבל אם כדי לעשות את זה אני צריכה להקריב זמן רב עם הבת שלי, אני מעדיפה לא לעשות את זה".

בשלב זה, אוסקה הודיעה כי היא לא תשחק בטורניר צ'רלסטון הקרוב, אך היא עדיין מקווה למצוא את הנוסחה המנצחת ולחזור לכושר לקראת עונת החימר באירופה. התוכנית הנוכחית שלה היא להשתתף בטורנירי מדריד ורומא, ולאחר מכן באליפות צרפת הפתוחה (רולאן גארוס), בתקווה שהרעב והתשוקה למשחק יובילו לתוצאות חיוביות יותר.

נעמי אוסקה מכה בכדור. (רויטרס)

בתוך כך, טליה גיבסון תפגוש בסיבוב השלישי במיאמי כישרון עולה נוסף, האמריקאית בת ה-18 איבה יוביץ'. יוביץ' רשמה ניצחון מוחץ משלה בסיבוב השני כשהביסה את המדורגת שנייה בעולם לשעבר, פאולה באדוסה, בתוצאה 2:6, 1:6 תוך שעה ו-16 דקות בלבד. המפגש בין שתי הצעירות המבטיחות צפוי להיות מסקרן, במיוחד לאור העובדה שיוביץ' ניצחה את גיבסון במפגש הקודם ביניהן על משטח הדשא בבריטניה בקיץ שעבר.