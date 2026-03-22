צרפתי: אני לא מאלו שיישבו על הספסל בחליפה

גיא צרפתי הוא אחד האנשים הכי מזוהים עם הטירוף על הקווים במכבי חיפה. בראיון לפודקאסט 'גורמים במועדון' של מכבי חיפה הוא פתח הכל על התקופה המורכבת במדינה, החזרה לכרמל והשיטה שגורמת לשחקנים ללכת אחריו בעיניים עצומות.

"כמו כולם, טרללת, בין מקלטים, אימונים, אוכל רגשי וילדים. זה החיים", תיאר את המציאות היומיומית. על החזרה למועדון הוסיף: "מאוד התרגשתי מהחזרה הזאת. זה שימח אותי שבהנהלה רצו שאחזור ושאיציק עובדיה וליאור רפאלוב רצו, וכמובן הקהל. התגובות שלהם מאוד ריגשו אותי. חוויתי את זה רק כשחקן, בטח לא כמאמן או עוזר".

"תפסתי את הצעירים ועשיתי איתם הסכם"

אחד המהלכים המשמעותיים של צרפתי מאז חזר הוא הטיפול בשחקני הבית הצעירים, כשהוא מביא איתו גישה של שוויון וביטחון.

ברק בכר וגיא צרפתי (חג'אג' רחאל)

"הכרתי אותם מנבחרת הנוער. ידעתי למה הם מסוגלים ומה היכולות שלהם", סיפר על השמות החמים בסגל. "תפסתי את הצעירים ועשיתי איתם הסכם, אמרתי להם שאני אתן להם ביטחון ואשמור עליהם. לא יעשו עליהם זובור והם לא יהיו עבדים. כמו זובור של גולנצ’יקים לחבר’ה הצעירים בצבא. ברוח התקופה, זה לא יקרה, אתם תהיו צעירים גולנצ’יקים, אבל ללא הזובור. תוכיחו שזה מגיע לכם. אם אני שומר עליכם, אתם מהצד השני רצים כמו משוגעים".

הגישה הזו הוכיחה את עצמה מהר מאוד: "הם עומדים בזה באימונים. מתייחסים אליהם בצורה הכי טובה. זה לא עניין של פריבילגיה, אני רוצה ליצור שוויון. זה לא משנה אם זה משתכר בכיר או שחקן נוער, המטרה היא לייצר שוויוניות. זה עובד לא רע".

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

"אני לא תמיד מסתכל על הכדור, אלא על התנועה"

צרפתי הסביר את סוד הקשר שלו עם השחקנים במהלך המשחק, קשר שעובר הרבה פעמים ללא מילים, רק דרך המבט.

"יש לי יכולת לתקשר עם השחקנים ואני רוצה לייצר קשר במשחק", הסביר. "אחרי אחת האליפויות אבא של מוחמד אבו פאני אמר לי שמוחמד יודע לפי המבט שלי בעיניים אם הוא הסתבך או לא. הרבה פעמים אני יוצר קשר עין עם שחקנים על דרישות שלי לפני המשחק וככה אני יכול לנהל את הקבוצה. אני מסוג האנשים שקם מהספסל, אני חי את המשחק והקבוצה, זה חלק ממני. אם מחפשים מישהו שיישב על הספסל בחליפה אז זה פחות אני".

על חלוקת התפקידים עם ברק בכר הוא מפרט: "ברק המאמן ואני העוזר, בשנים האחרונות יש קונספט שברק המנג’ר ואני המאמן, זה שכיח בחו”ל. אני לוקח על עצמי ענייני טקטיקה וכדורגל ומערכת יחסים עם שחקנים, אבל ההחלטות הגדולות הן שלו".

מוחמד אבו פאני (שחר גרוס)

"החלטנו שאנחנו רוצים לשחק יותר כדורגל"

למרות המצב המקצועי הלא פשוט אליו נכנסו, צרפתי ובכר לא ויתרו על האג'נדה ההתקפית שלהם ועל הרצון לראות כדורגל שמח בסמי עופר.

"כשנכנסנו אמרו לנו שהקבוצה חזקה גופנית ושאנחנו יכולים לכבוש שערים או בפנדלים או בנייחים של סק. קיבלנו החלטה לעשות כדורגל שונה לגמרי. החלטנו שאנחנו רוצים לשחק יותר כדורגל. אין דבר כזה ששערים לא יתחלקו בין כל השחקנים בהתקפה. רצינו ליצור קבוצה שאפשר להתחבר אליה".

על הקהל הביתי הוסיף בהתלהבות: "חוויתי הרבה בכדורגל, הייתי בכל האצטדיונים. אנחנו האצטדיון הכי גדול שיש באירופה. לא הייתי במינכן ודורטמונד, אבל היינו בהרבה מאוד והאווירה והעידוד זה ברמה עולמית מבחינתי. זה מאוד מרגש, אני אוהב את השירים, חלק מהם מרגשים אותי וזה משהו מיוחד".