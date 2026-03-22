5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בהפועל פ"ת מרוצים: רוצים להעפיל לפלייאוף

בקבוצה של פרץ רוצים "שלא תתפספס העונה הזאת". המלאבסים יפגשו השבוע את רמת השרון ואשדוד, אמיאן וסונגה סוחבים פציעות קלות אך יהיו כשירים בקרוב

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (עמרי שטיין)
לאחר עונה מצוינת, בהפועל פתח תקווה שמחו הבוקר מחזרת ליגת העל בסוף השבוע הבא ובעיקר מההזדמנות לחזור ולהשלים את מה שהיו קרובים לעשות לפני היציאה לפגרת המלחמה: העפלה מפתיעה לפלייאוף העליון.

"אנחנו רוצים לחזור ולהעפיל לפלייאוף העליון כדי שלא תתפספס לנו העונה המדהימה הזאת", אמרו במועדון, כאשר כזכור, כל הזרים חזרו לישראל, כשאלכס מוסונדה שוהה עם נבחרת גאבון ואמור לשוב בשבוע הבא לארץ.

לא רק מוסונדה, גם רוטמן ייעדר

ללא הבלם וככל הנראה ללא איתי רוטמן, שכפי שפורסם ב-ONE זומן לבדיקות רפואיות בנבחרת ישראל ויתאמן מחר (שני) כחלק מהיכללותו בסגל המורחב, הקבוצה של עומר פרץ תקיים השבוע שני משחקי אימון: מחר מול עירוני רמת השרון מליגה א' וביום רביעי מול מ.ס אשדוד.

איתי רוטמן. זומן לבדיקות רפואיות בנבחרת (אורן בן חקון)

בוני אמיאן וצ'אפיוקה סונגה שסוחבים פציעות קלות ממשיכים בהתאוששות ואמורים להיות כשירים בקרוב, כאשר עדיין לא ברור אם יוכלו ליטול חלק באחד ממשחקי האימון שיתקיימו השבוע.

