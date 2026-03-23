בכושר אדיר: סוטון ראשונה בליגה מאז הגעת פרץ

דניאל פרץ נמצא בתקופה נהדרת, על כך אין ספק. הוא שמר על שער נקי בשני המשחקים האחרונים בסאות’המפטון, כשבאופן כללי הוא מציג יכולת נהדרת וזוכה לשבחים מכל עבר מאז שהגיע לקבוצה בחלון החורף.

לאחרונה הקבוצה הצליחה לנצל את המעידות של רקסהאם ועלתה למקום השישי שמוביל לפלייאוף העלייה לפרמייר ליג. למרות שכרגע היא שישית, היכולת שמציגה הקבוצה מאז הבכורה של הישראלי במחזור ה-27 שווה הרבה יותר.

עד כמה יותר? מאז הופעתו הראשונה של דניאל פרץ, סאות’המפטון ראשונה בצ’מפיונשיפ עם 30 נקודות ב-13 משחקים. מעל מוליכות הטבלה קובנטרי (28 נקודות) ומידלסבורו (25 נקודות), כשרק נוריץ’ שווה אליה עם 30 נקודות גם כן.

דניאל פרץ מרגיע, סאות'המפטון יכולה להיות מרוצה (IMAGO)

הנתונים המרשימים והשיפור ההגנתי

בתקופה הזו סאות’המפטון היחידה שהפסידה פעם אחת בלבד (בבכורה של פרץ מול האל סיטי), כשהיא כבשה יותר מכולם עם 25 שערים, ומנגד דניאל פרץ הוציא רק 10 כדורים מהרשת, כשנוריץ’ היחידה עם נתון יותר טוב כשספגה 7 שערים.

השיפור ההגנתי בולט, בעיקר ביחס למה שהיה לפני כן. ב-26 המשחקים הראשונים בעונה סאות’המפטון שמרה רק על 4 שערים נקיים, בחצי מהזמן דניאל פרץ עשה זאת 6 פעמים, ועוד פעם אחת בגביע האנגלי עם 0:1 מרשים מול פולהאם.

לפתע הקבוצה שהייתה במקום ה-16 בטבלה עברה שינוי משמעותי. החלפת המאמן וצירופו של קייל לארין לצידו של השוער הישראלי הובילו למהפכה, ואם ימשיכו להציג את היכולת הזו עלייה לפרמייר ליג תהיה בהישג יד.