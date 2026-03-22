לפני הדרבי: ויניסיוס הושפל כשנכח באירוע MMA

רגע לפני הדרבי של מדריד הערב (ראשון, 22:00 בערוץ ONE), ויניסיוס ג'וניור שוב עומד במרכז הסערה, והפעם לא על כר הדשא אלא דווקא מחוצה לו. כוכב ריאל מדריד הגיע לאירוע קרבות MMA של ארגון ה-PFL שנערך במדריד, יחד עם חבריו לקבוצה טיבו קורטואה וג'וד בלינגהאם, אך מה שחיכה לו שם היה רחוק מאוד מקבלת פנים חמה.

בעוד שקורטואה זכה למחיאות כפיים כאשר הוקרן על המסכים, ויניסיוס קיבל תגובה הפוכה לחלוטין. הקהל שרק לו בוז, צעק לעברו ואף השפיל אותו בפומבי, כשהוא נראה עם הבעת פנים קפואה וחמוצה, מתקשה להבין את עוצמת התגובה כלפיו. האירוע המחיש כי היחס כלפי הברזילאי אינו מוגבל רק למגרשים כמו המטרופוליטנו, סון מואיש או הקאמפ נואו, אלא מלווה אותו גם מחוץ למגרש.

"מי שזורע רוחות קוצר סופות": הביקורת החריפה על ויניסיוס

ביקורת קשה נמתחה על התנהגותו של ויניסיוס, כאשר נטען כי מדובר בשחקן שמעורר אנטגוניזם כמעט בכל מקום אליו הוא מגיע. "מי שזורע רוחות קוצר סופות", נכתב עליו, תוך טענה כי התנהלותו על המגרש, הכוללת פרובוקציות, חגיגות מתריסות כמו העמדת פנים של בכי מול אוהדי היריבה והתנהגות מתנשאת, היא זו שמובילה ליחס השלילי כלפיו.

לצד זאת הודגש כי יש לגנות כל קריאה גזענית כלפיו, אך במקביל נטען כי התנהגותו אינה מהווה דוגמה חיובית לספורטאים צעירים. המבקרים אף טענו כי הוא מגלה חוסר כבוד כלפי יריבים, שופטים ואוהדים, וכי כמעט אין אצטדיון בו אינו זוכה לשריקות בוז ותגובות עוינות.

ברשתות החברתיות התגובות לא איחרו להגיע, כאשר אוהדים כתבו: "ויניסיוס לא אהוב בשום מקום", "אני לא מפסיק לצחוק מהשריקות נגדו, למה שונאים אותו כל כך?", ואף "אפילו בבית לא סובלים אותו". אחרים הוסיפו בציניות כי מדובר ב"שיעור בצניעות".

בוז לוויניסיוס באירוע MMA במדריד

כך או כך, האירוע האחרון רק מחזק את התחושה כי ויניסיוס נמצא תחת זכוכית מגדלת תמידית, כשהיחס כלפיו ממשיך לעורר מחלוקת גדולה, בין מי שרואים בו כוכב ענק לבין מי שמבקרים בחריפות את התנהלותו.