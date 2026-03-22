קמבק כפול: גוף בשמינית גמר מיאמי

טורניר המאסטרס במיאמי לשנת 2026 ממשיך לספק דרמות וטניס משובח, ונראה שקוקו גוף מסרבת לוותר על ההזדמנות הגדולה שניצבת בפניה. הטניסאית האמריקאית, המדורגת רביעית בעולם, הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר בפעם הרביעית בקריירה שלה, לאחר שרשמה קמבק מרשים וניצחה בדרבי אמריקאי את אליסיה פארקס בתוצאה 3:6, 0:6, 1:6 בתום שעה ו-50 דקות של התמודדות מותחת באצטדיון הארד רוק. גוף בת ה-22 העלתה את מאזנה מול פארקס ל-0:2, לאחר שניצחה אותה גם באליפות אוסטרליה הפתוחה בשנת 2024.

עבור גוף, זהו הניצחון השני ברציפות בטורניר הנוכחי בו היא נאלצת לחזור מפיגור של מערכה. במשחק הפתיחה שלה בסיבוב השני, היא גברה על אליזבטה קוצ'ארטו האיטלקייה בתוצאה 3:6, 4:6, 3:6. מול פארקס, למרות איבוד המערכה הראשונה, גוף הפגינה אופי חזק ודומיננטיות מוחלטת בהמשך המשחק, כשהיא מנצחת 12 מתוך 13 המשחקונים האחרונים. בדרך לניצחון, היא הצילה לא פחות מ-14 מתוך 16 נקודות שבירה מולן התמודדה, כולל 10 במערכה השנייה והשלישית. נתון מעניין מראה כי לגוף יש כבר 11 ניצחונות בסבב לאחר פיגור במערכה הראשונה מאז תחילת עונת 2025, כשרק ג'סיקה פגולה מקדימה אותה בנתון זה.

יאניק סינר מכה בכדור בדרך לניצחון. (רויטרס)

"זה היה ממש קשה", הודתה גוף בסיום המשחק. "היא שיחקה טוב מאוד, והיא מסוג השחקניות שלפעמים מצליחות בהכל ולפעמים מחטיאות. אתה מוצא את עצמך על הקו הדק שבין להיות אגרסיבי לבין פשוט לגרום לה לשחק, ואני חושבת שקצת נתקעתי בצד השני של זה. במערכה השנייה והשלישית פשוט ניסיתי להיות אגרסיבית מתי שרק יכולתי, עשיתי כמה התאמות בהחזרות וזה עשה את ההבדל. ידעתי שאני פשוט צריכה לשמור על ההגשות שלי, למרות שקיבלתי גם לא מעט שבירות".

למרות הניצחונות וההעפלה, גוף עדיין מתמודדת עם בעיות לא פשוטות במשחק שלה, במיוחד בכל הנוגע לחבטות ההגשה. מול קוצ'ארטו היא ביצעה 11 שגיאות כפולות וזכתה רק ב-31 אחוזים מהנקודות בהגשה השנייה, ונגד פארקס הוסיפה 8 שגיאות כפולות נוספות. למעשה, האמריקאית מובילה את סבב הנשים העולמי בשנת 2026 עם נתון מדאיג של 112 שגיאות כפולות מתחילת העונה.

מעבר לקשיים המקצועיים, מתברר שגוף משחקת בטורניר בניגוד להמלצת הצוות המקצועי שלה. כזכור, היא נאלצה לפרוש מטורניר אינדיאן וולס מוקדם יותר החודש במהלך משחקה מול אלכס אאלה, בגלל פציעה ביד שמאל. "רוב הצוות שלי אפילו לא רצה שאשחק בטורניר הזה, אבל אני פשוט הטלתי וטו על ההחלטה הזו", חשפה הטניסאית לאחר הניצחון.

כעת, הפנים של גוף נשואות לשלב הבא, שם תפגוש את סוראנה קירסטאה הרומנייה, שמשחקת את עונת הפרישה שלה בסבב וגברה בסיבוב הקודם על המדורגת 21, אליז מרטנס, בתוצאה 3:6, 2:6. גוף, שניצחה במפגש היחיד בעבר בין השתיים באליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2022, תנסה להעפיל בפעם הראשונה בקריירה לשלב רבע הגמר בטורניר מיאמי. אגב, מבין השחקניות שנולדו מאז שנת 2000, 104 הניצחונות של גוף בטורנירי מאסטרס מציבים אותה במקום השני, רק אחרי איגה שביונטק.

מעבר לשאיפות בטורניר עצמו, לגוף יש מוטיבציה כפולה להמשיך להצליח במיאמי. לאחר ההדחה המפתיעה של המדורגת שלישית בעולם, איגה שביונטק הפולנית, שהפסידה כבר במשחק הפתיחה שלה למגדה לינט בקרב כל-פולני - הדלת נפתחה עבור האמריקאית. אם קוקו גוף תצליח לשמור על היכולת ולהגיע עד למשחק הגמר במיאמי, היא תעקוף את שביונטק ותטפס למקום השלישי בדירוג העולמי.