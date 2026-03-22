"היה חשש לצאת לבוסניה כי זו מדינה מוסלמית"

אבי פרץ, יו"ר איגוד הטניס בישראל, התייחס בתוכנית "שיחת היום" להחלטה שלא לשלוח את נבחרת הנשים לטורניר בילי ג'ין קינג, זאת על רקע המצב הביטחוני והמלחמה. מדובר בהחלטה שנבעה מחשש ממשי לשלום השחקניות, הן מבחינת היציאה מהארץ והן בשל קיום הטורניר בבוסניה – מדינה שאינה נחשבת ידידותית לישראל, לצד השתתפות נבחרות ממדינות מוסלמיות.

למה החלטת לא להוציא את הנבחרת?

”אני לא החלטתי. כואב הלב שהג’ודו יצאו, אנחנו שמחים שממשיכים להראות נציגות בעולם. רצינו לארח את הפדרציה בארץ פה השנה, דיברתי כבר עם מקבילי בקפריסין ורציתי להגיש מועמדות ואז פרצה המלחמה. קפטן הנבחרת, רונן מורלי, אמר שיש חשש מכיוון שאנחנו הולכים לשחק במדינה מוסלמית והיו שם גם מדינות מוסלמיות (מצרים ומרוקו). אני ליוויתי את הדייויס בקנדה בפעם האחרונה שהיינו בחו”ל וזה היה נורא”.

וזה עוד היה בלי קהל.

“זה אסון ספורטיבי, זה ברור, אבל איבטחו אותנו מאבטחים מהארץ בלי נשק. למזלנו המחאות שם היו של מבוגרים ולא אלימות”.

נבחרת הפדרציה (אלכס גולדנשטיין ואיגוד הטניס)

מה זאת אומרת בלי נשק?

”היו מאבטחים מקומיים עם נשק שאנחנו לא מכירים. אז אני אשלים מה שאמרתי קודם, פנה אליי רונן ועשינו שיחה עם כל הגורמים, פניתי גם לקב”טים פה בארץ של משרד החוץ וכל זה היה לפני שבועיים שהמלחמה רק החלה. אמרו לי ‘תשמע אבי, בנתונים של היום, יש איסור יציאה למדינה הזו’. אני כבר לא מדבר על כמות המאבטחים המטורפת שהיינו צריכים לצאת איתה. אז קל וחומר שהמצב עכשיו מסלים, אני רק רוצה לוודא שאנחנו לא נפגעים פה לא כלכלית ולא מקצועית, דאגנו שלא תהיה שום סנקציה לא כלכלית ולא מקצועית, אבל אנחנו בימים תנ”כיים. מלחמה שאולי תקבע את העתיד של 2-3 דורות לעומק.

“אנחנו אירחנו את הדייויס פה אם אתם זוכרים ואני נאבקתי שהספורט כן ינצח, אך הפעם בכאב לב נאלצנו לקבל את ההחלטה הזו. ובשנה הבאה נחזור להתחרות, אני מקווה שיהיה פה שקט ונוכל לחזור לארח, אני יכול לבשר גם שהייתה החלטה לפני שנתיים שהיינו אמורים לארח פה את הכנס השני של ‘טניס יורופ’ וזה בוטל”.