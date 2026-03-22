יום רביעי, 01.04.2026 שעה 00:11
ספורט אחר  >> אופניים

מקום ראשון לעמית חסדאי בתחרות הסבב העולמי

רוכב אופני היד סיים ראשון את מרוץ הכביש אחרי שהשלים את מסלול ה-33.4 קילומטרים ב-1:18:47 שעות, מה שעזר לו להשיג ניקוד חשוב בדירוג העולמי

עמית חסדאי (עודד קרני)
סוף שבוע מוצלח לרוכב אופני היד עמית חסדאי בתחרויות הסבב העולמי. חסדאי סיים במקום הראשון את מרוץ הכביש, לאחר שהשלים את מסלול ה-33.4 ק"מ בזמן של 1:18:47 שעות.

יום קודם, הגיע למקום השני במרוץ נגד השעון, לאחר שסיים את מסלול ה-8.34 ק"מ בזמן של 18:02.74 דקות.  

ניקוד חשוב בדירוג העולמי 

ההישג מקנה לחסדאי ניקוד חשוב לדירוג העולמי המשפיע על חלוקת הכרטיסים למשחקים הפראלימפים בלוס אנג'לס 2028

מאמנו של חסדאי הוא מאיר כרמון. חסדאי, שנפצע קשה במהלך מבצע חומת מגן, פציעה שהותירה אותו משותק בצד הימני של גופו, סיים במקום הרביעי במשחקים הפראלימפיים בפריז 2024.

