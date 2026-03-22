חזרת המשחקים, בועה והזרים: ניר אלון בראיון

המלחמה מקשה על חזרת הספורט וזה כולל את הכדורסל הישראלי. על הפרק “בועה” בחו”ל כדי שאפשר יהיה לחדש את העונה ולהביא לסיומה למרות המלחמה עם איראן, אך זה מעורר התנגדות בקרב השחקנים הישראלים. ראש חטיבת הספורט בהסתדרות, ניר אלון, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך? אתה אוהב כל בוקר ללכת לעשות סאפ.

”שגרת מלחמה, הייתי בחדר כושר במקום זה. לא הייתי בים, אי אפשר. אנחנו מתרגלים, זו ההקרבה הכי קטנה שיכולה להיות”.

עשיתם הבוקר ישיבה עם השחקנים ועם דייויד בסן, אתם נגד הבועה, הוא אומר לכם שאי אפשר לגמור את הליגה אחרת.

”אנחנו קבענו בשלישי עם שר הספורט לנסות למצוא פתרון. הפתרון הוא שלא כל פעם נצטרך לשים פלסטר”.

צריך לסיים את העונה הזו קודם. מה זה פלסטר? אתה רוצה שלא יהיו יותר זרים בכדורסל הישראלי? יש פה זרים מארה”ב, שהיא הוציאה אזהרות לא להתקרב לישראל ולא להיות פה. אם עכשיו היית משחק בשבדיה ושבדיה הייתה מותקפת חודש במלחמה, והיית נוסע משם, היית חוזר לשם תוך כדי מלחמה?

”אז איך בכדורגל הם כאן?”.

יש לך זר אחד שהודיע בכדורגל (האריס) שהוא לא חוזר לנתניה ולישראל, אבל הוא מתגורר בארה”ב, שתבין את ההשלכות של האמריקאים. אז היית חוזר לשבדיה? לא היית חוזר, תגיד את האמת.

”השחקן הישראלי צריך להיות במרכז עכשיו”.

זאת אומרת שלא יהיה זרים?

”זה לא מה שאמרתי. הרבה קבוצות אמרו שבבדיקה שהם עשו מול הזרים, 2-3 מוכנים לבוא, רעננה למשל”.

רעננה היו בכלל נגד חידוש הליגה, למרות שהם מכחישים.

”אני מדבר כרגע על הקבוצות שיכולות להביא את הזרים, אצל הגדולות הזרים לא רוצים. הגדולות רוצות לשחק ביורוליג ואנחנו מפרגנים, אבל ארגון השחקנים הוא צד להמשך הליגה, ועד להוצאת הפועל של הבועה אם כן או לא, צריך לקבל החלטות. אנחנו לא נסכים לפתרון פלסטר”.

מה הבעיה מבחינת הישראלים לצאת מהארץ ולשחק בבועה?

“אנחנו מדברים על אמון בין הצדדים. זו הקרבה מצד השחקן הישראלי”.

מנגד, קח את מכבי ת”א והפועל ת”א בכדורסל, הם כבר שבועיים בחו”ל.

”הם בחו”ל עם המשפחות שלהם”.

מה מונע מהמשפחות גם לצאת בכדורסל? זה מכשול או לא?

”האופציה של לשחק בבועה לא נפסלה על ידי ארגון השחקנים, היא נשקלת בכובד ראש. אנחנו לא נחתום על הסכם רק על השנה ובשנה הבאה המצב ימשיך ככה ונגלגל עיניים לשמיים. אנחנו רוצים פתרון ארוך טווח, ליצור פתרון לשחקן הישראלי ושאם יש משפחות או אישה שצריכה ללדת, שזה יהיה תחת קריטריונים ברורים. אבל זה חייב להיות משהו רחב”.

ואם לא יסכימו?

”אז לא יהיה, נשחק בארץ”.

אבל אם יגידו לך שלא ישחקו בארץ? אתה לא מנהל את הליגה. לא הסברת לי מה ההבדל בין מכבי והפועל ת”א.

”אני נותן את העמדה של ארגון השחקנים, אנחנו רוצים פתרון ודאי לשנים הבאות”.

אם לא יהיה פתרון הליגה לא תחודש? אתה תשלם לשחקנים משכורות עד תום העונה?

”הקבוצות מחויבות לשלם להם”.

אבל זכויות שידור יפסיקו, ספונסרים יפסיקו.

”יש לנו הסכמים עם השחקנים והקבוצות”.

מה אמר לכם בסן על כך בישיבה?

”בסן אמר שהוא רוצה רק לפתור את השנה הזו ולא את השנים הבאות וזה אנחנו לא מוכנים”.

אז על זה אתם מוכנים להשבית את הליגה?

”אמרתי שאנחנו נתייצב למשחקי השנה הקרובה בתנאי שיש פתרון ארוך ולא פלסטר”.