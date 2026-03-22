יום ראשון, 22.03.2026 שעה 17:39
ספורט אחר  >> שחייה

הכי קרוב שיש: שתי מאיות מעוד מדליה לגורבנקו

השחיינית הישראלית שוב הגיעה נגיעה מהפודיום ב-200 מעורב אישי, וסיימה את אליפות המכללות הראשונה שלה עם ארד וכסף. וגם: גולובטי ואליפות הגברים

אנסטסיה גורבנקו (Louisville Athletics)
הרגע הגדול של אנסטסיה גורבנקו הגיע הלילה (בין שבת לראשון) בגמר ה-200 מעורב אישי, ומה שהיה יכול להיות המדליה השנייה שלה באליפות נגמר בקרב שהוכרע על שתי מאיות שנייה.

גורבנקו הסתובבה שנייה לאחר 50 היארד הראשונים, אך מיה ווסט מקאל ברקלי צמצמה את הפיגור ובסיום נגעה שתי מאיות לפניה. גורבנקו סיימה את המשחה עם זמן של 1:52.98, תוצאה טובה יותר מהמוקדמות, אך רחוקה מתוצאות השיא שלה השנה, והעייפות לאחר ארבעה ימי תחרות אינטנסיביים ניכרה.

זו הייתה אליפות המכללות הראשונה בקריירה של גורבנקו, והיא סיימה אותה עם מדליית ארד ב-200 חזה, מדליית כסף בשליחות ה-4X50 מעורב עם ספליט חזה היסטורי, מקום רביעי ב-100 חזה במרחק 56 מאיות מהפודיום והלילה מקום רביעי נוסף, קרוב אף יותר למדליה. גורבנקו מצטרפת ללאה פולונסקי, כשתי הישראליות היחידות המחזיקות במדליה אישית באליפות המכללות.

גולובטי ואליפות הגברים

בנוסף, דריה גולובטי סיימה את האליפות במקום ה-34 ב-100 חופשי עם 48.36. לואיוויל סיימה שמינית בדירוג הקבוצתי עם 201.5 נקודות. האליפות הסתיימה בניצחון מוחץ של אוניברסיטת וירג'יניה, שזכתה בתואר הקבוצתי השישי ברציפות ובשיא נקודות כל הזמנים, עם 589 נקודות, כ-200 נקודות יותר מסטנפורד שסיימה שנייה.

עכשיו תשומת הלב עוברת לאליפות המכללות לגברים, שתיפתח בעוד שלושה ימים. בשורה טובה הגיעה לפני האליפות לאלכסיי גליבנסקי מאוניברסיטת טקסס, שנכנס לאליפות לאחר שהיה ברשימת ההמתנה ועכשיו הבטיח את מקומו. גליבנסקי מצטרף לחמישה שחיינים ישראלים נוספים שהבטיחו כבר את השתתפותם: דניאל קריצ'בסקי, איתן בן שטרית, דוד גרצ'יק, יואב רומנו ומרטין קרטבי.

