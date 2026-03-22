"ליברפול נכשלת אפילו בלהיות קבוצה בינונית"

העונה המאכזבת של ליברפול ממשיכה לעורר ביקורת חריפה באנגליה, וב"טלגרף" לא חסכו במילים כלפי המאמן ארנה סלוט לאחר הפסד נוסף בליגה. מדובר כבר בהפסד ה-10 של הקבוצה בפרמייר ליג, נתון שממחיש עד כמה האלופה היוצאת התרחקה מהסטנדרטים שהציבה לעצמה בשנים האחרונות.

בטור נכתב בצורה ישירה: "ארנה סלוט נראה חסר רעיונות, וליברפול נכשלת אפילו בלהיות קבוצה בינונית". עוד הוסיפו כי למרות פציעות, עומס משחקים ושינויים בסגל, "שום דבר מזה לא יכול להסביר עד כמה הקבוצה הידרדרה, או את חוסר היכולת של סלוט למצוא פתרונות".

ביקורת חריפה מול הסברים: סלוט לא בורח מאחריות

ב"טלגרף" המשיכו לתקוף גם את ההתבטאויות של המאמן: "לטעון שאף אחד באנגליה לא מבין את מודל מכירת השחקנים? זה פשוט לא מחזיק מים". בנוסף הודגש כי המועדון השקיע כ-450 מיליון ליש"ט בקיץ. סלוט עצמו ניסה להסביר את המצב ואמר: "אני מבין לגמרי את מי שאומר שהשקענו הרבה כסף, כי באנגליה לא רגילים לכך שמועדונים גם מוכרים שחקנים. כולם מסתכלים על 450 מיליון, אבל לא על כך שמכרנו ב-300 מיליון".

הוא הוסיף כי חלק מהשחקנים כלל לא היו זמינים: "איסאק לא היה זמין, וגם לאוני בגלל פציעה, כך שבפועל אנחנו אפילו מתחת למה שמכרנו". עם זאת, המאמן הודה כי אין בכך כדי להצדיק את התוצאות: "לא משנה כמה תירוצים אני יכול לתת, זה עדיין לא מספיק טוב למצב שבו אנחנו נמצאים כרגע". לדבריו, העונה הנוכחית מדגישה גם את הרמה הגבוהה שהייתה למועדון בעשור האחרון: "זה מראה עד כמה הקבוצות של ליברפול היו גדולות בשנים האחרונות".

סלוט התייחס גם למשחק עצמו ואמר: "זה התחיל כבר לפני המשחק עם הפציעות. שוב, אחרי משחק טוב לא הצלחנו לשחזר את הרמה. במחצית הראשונה עוד היינו קרובים, אבל בשנייה הם היו טובים יותר". הוא הוסיף: "זה לא התפקיד שלי למצוא תירוצים, אלא פתרונות, וזה מה שאני מנסה לעשות".

לסיום, המאמן סיכם בכנות: "השחקנים נלחמו וניסו, אבל זה פשוט לא הספיק. תמיד יש לחץ בליברפול, וזה נורמלי. אנחנו עדיין צריכים להבטיח מקום בליגת האלופות. גם אם ברייטון היא יריבה קשה, מועדון כמו ליברפול צריך להשיג תוצאה במשחק כזה".