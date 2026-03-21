יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

יש מחליף לקנדי: ווסלי קרדט חתם בגליל עליון

הישג מרשים למועדון הצפוני: למרות המלחמה עם איראן, הקבוצה של עידן אבשלום הצליחה להנחית את הגארד, שהעמיד ממוצעים מרשימים בפינלנד בעונה החולפת

|
ווסלי קרדט (IMAGO)
לאחר שדי ג'יי קנדי עזב את הקבוצה בשל המצב הביטחוני, הפועל גליל עליון הצליחה למצוא מחליף. לפני שעה קלה הודיעה הקבוצה על החתמתו של הגארד ווסלי קרדט. השחקן (1.98) מגיע לישראל לאחר שאת העונה פתח בקבוצת קובוט, מהליגה הראשונה בפינלנד. בעונה האחרונה רשם ממוצעים מרשימים של כ- 21.4 נקודות, 7.3 ריבאונדים ,3.5 אסיסטים ומדד 24.8 למשחק והיה מהשחקנים הבולטים בליגה. 

קרדט הוא בוגר מכללות שיקגו סטייט ופרובידנס. משם הגיע לפינלנד וכעת הוא מגיע לישראל. מדובר בהישג מרשים מאוד למועדון, שבזמן מלחמה מצליח להנחית שחקן באיזור מוכה טילים ורקטות. 

במועדון מבינים שאם הליגה תחזור בקרוב, במצב הנוכחי כנראה הם יצטרכו לארח באולם חלופי. ייתכן שהקבוצה תארח שוב, כמו ברוב העונה שעברה, באולם אנרבוקס בחדרה. 

הרכש של אשקלון

גם א.ס עירוני אשקלון מהלאומית החתימה זר חדש, כשצירפה את הסנטר קוואטריוס ווילסון. השחקן (29, 2.04) מגיע לאחר עונה מצוינת בליגה  באורוגוואי, שם העמיד ממוצעים של 17.8 נקודות ו-9 ריבאונדים. 

בעונה שלפני כן בלוקסמבורג רשם עונה אדירה כשהוביל את הליגה וזכה בתארים האישיים: שחקן השנה והזר המצטיין של הליגה. כזכור, בסוף בשבוע שעבר עזבו את אשקלון שני הזרים, לטרל ריד וטיילר וויידמן, בשל המצב הביטחוני. אשקלון סיימה למעשה את מכסת רישום חמשת הזרים שלה לעונה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */