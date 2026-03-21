יש מחליף לקנדי: ווסלי קרדט חתם בגליל עליון

לאחר שדי ג'יי קנדי עזב את הקבוצה בשל המצב הביטחוני, הפועל גליל עליון הצליחה למצוא מחליף. לפני שעה קלה הודיעה הקבוצה על החתמתו של הגארד ווסלי קרדט. השחקן (1.98) מגיע לישראל לאחר שאת העונה פתח בקבוצת קובוט, מהליגה הראשונה בפינלנד. בעונה האחרונה רשם ממוצעים מרשימים של כ- 21.4 נקודות, 7.3 ריבאונדים ,3.5 אסיסטים ומדד 24.8 למשחק והיה מהשחקנים הבולטים בליגה.

קרדט הוא בוגר מכללות שיקגו סטייט ופרובידנס. משם הגיע לפינלנד וכעת הוא מגיע לישראל. מדובר בהישג מרשים מאוד למועדון, שבזמן מלחמה מצליח להנחית שחקן באיזור מוכה טילים ורקטות.

במועדון מבינים שאם הליגה תחזור בקרוב, במצב הנוכחי כנראה הם יצטרכו לארח באולם חלופי. ייתכן שהקבוצה תארח שוב, כמו ברוב העונה שעברה, באולם אנרבוקס בחדרה.

הרכש של אשקלון

גם א.ס עירוני אשקלון מהלאומית החתימה זר חדש, כשצירפה את הסנטר קוואטריוס ווילסון. השחקן (29, 2.04) מגיע לאחר עונה מצוינת בליגה באורוגוואי, שם העמיד ממוצעים של 17.8 נקודות ו-9 ריבאונדים.

בעונה שלפני כן בלוקסמבורג רשם עונה אדירה כשהוביל את הליגה וזכה בתארים האישיים: שחקן השנה והזר המצטיין של הליגה. כזכור, בסוף בשבוע שעבר עזבו את אשקלון שני הזרים, לטרל ריד וטיילר וויידמן, בשל המצב הביטחוני. אשקלון סיימה למעשה את מכסת רישום חמשת הזרים שלה לעונה.