בקלילות: סינר גבר על דזומהור בטורניר מיאמי

יאניק סינר המשיך את פתיחת העונה המרשימה שלו גם במיאמי כשסגר את משחקו היום (שבת) בשלב השני באופן חד משמעי מול דמיר דזומהור. האיטלקי, שמגיע אחרי ניצחון גדול בטורניר אחר וסדרה של תוצאות חיוביות, שלט ברוב מהלך המשחק וניצח עם 3:6, 3:6 תוך כשעה ו‑11 דקות בלבד.

המדורג שני בעולם לא נתן הרבה הזדמנויות ליריבו, סיים משחק קצר ביעילות גבוהה והראה משחק עם ביטחון רב בכל המרכיבים – מהגשה מנצחת ועד שליטה בקו האחורי. במהלך ההתמודדות הוא גם הדגים יכולת טובה ברשת וניצח 77% מהנקודות כאשר הגיע לשם.

בניצחון הזה סינר גם שווה שיא חשוב – 24 מערכות רצופות ללא הפסד ברמות המאסטרס 1000, כזה שמקשר אותו לשיא של נובאק ג’וקוביץ’ ומראה גמה פוטנציאל יש לו להמשך המסע במיאמי.

כעת הוא עובר לשלב הבא, שם יפגוש יריב שקשה יותר על הנייר – בין קורנטין מוטט לתומאס מצ’אק – כשהוא מחפש לשמור על הקצב בטורניר ולשמור על מסלול הישגיו גם אחרי שקיבל כבר תואר חשוב בתחילת העונה.

גם סבאלנקה ניצחה

בעיטת פתיחת ההגנה על התואר בטורניר מיאמי הייתה לא קלה עבור ארינה סבאלנקה, שהצליחה לנצח 6:7, 4:6 את האמריקאית אן לי בשלב הפתיחה של הטורניר. סבאלנקה, שבאה אחרי זכייה מרשימה באינדיאן ווילס, עלתה ל‑1:4 מוקדם, אך לי חזרה למשחק וסחטה שובר שוויון צמוד. הבלארוסית הצליחה לייצב את משחקה ברגעים המכריעים ולחבר ניצחון חשוב בשתי מערכות, כשעל הדרך היא שומרת על רצף ניצחונות מתמשך.