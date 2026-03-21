באנקר: 90 דק' ללמקין, 1:2 לטוונטה על סיטארד

הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כבר כשלושה שבועות בעקבות המלחמה עם איראן והירי הרקטי לעבר שטח ישראל, אך ברחבי העולם הלגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה.

# היום (שבת) בר לין פתח במדי קריבבאס האוקרינית, השלים 90 דקות וסייע לקבוצתו עם בישול שער הניצחון. בסיום, קריבבאס ניצחה 1:2 את אפיטסנטר קמפיאנטס ועלתה למקום החמישי בטבלה.

# טוונטה חזרה לנצח בליגה ההולנדית לאחר שרצף שלושת ההפסדים שלה נעצר במחזור הקודם, כשהיא רשמה 1:2 חשוב נגד סיטארד. האדומים הבטיחו שבוע נוסף במקום החמישי וגם על הדרך הלחיצו את ניימיכן ואייאקס, שישחקו בהמשך המחזור. סתיו למקין פתח בהרכב המנצחת ורשם 90 דקות, כשהוא המשיך להתקבע כאחד השחקנים המובילים שלה.

# שון וייסמן רשם 90 דקות ואמנם לא תרם שער או בישול, אבל לאסק לינץ שלו רשמה מהפך מדהים מ-2:0 ל-2:3 נגד ריד כדי לעצור רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון ולשוב בענק למאבק ההישרדות. קבוצתו של החלוץ הישראלי במקום האחרון, אבל בזכות שלוש הנקודות צימקה את הפער מחוף המבטחים לארבע נקודות בלבד, שמונה משחקים לסיום העונה.

90 דקות גם לקארצב ודן גלזר

# הקשר עדן קארצב פתח במדי קבוצתו שאנזן פאנג, השלים משחק מלא, אך לא עזר לקבוצתו שנכנעה 1:0 לשנגדו ווסט קואסט שם משחק לגיונר אחר, ברק בראונשטיין שפתח ושיחק 67 דקות. אחרי שני ניצחונות, קארצב וחבריו ספגו את הפסדם הראשון העונה, בעוד שזה היה ניצחון בכורה לבראונשטיין בליגה הסינית.

# דן גלזר פתח גם הוא בהרכב קבוצתו קייראט, שסיימה ב-0:0 נגד ז׳טיסו. גלזר. השלים 90 דקות, אך לא עזר לקבוצתו לנצח, וגם היא נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במחזורי הפתיחה.

# לבאנטה המשיכה במסע שלה לנסות ולהישאר בליגה, כשבקרב עם נועלת הטבלה, ובעצם הקבוצה היחידה שנמצאת מתחתיה, היא הצליחה לנצח 2:4 חשוב מאוד להמשך, כשנציגינו בליגה, תאי עבד נכנס בדקה ה-84.

# ביברס נאתכו שפתח את העונה ה-17 בתור לגיונר השבוע, נכנס כמחליף אצל פרטיזן בלגרד אחרי שקבוצתו הייתה בפיגור 1:0 מול עשרה שחקני מלאדוסט. הקשר הוותיק נכנס לדשא בדקה ה-66 וסייע לחבריו למצוא את השוויון בדקה ה-89 כדי לסיים בתיקו.