יום שבת, 21.03.2026 שעה 22:16
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6834-7727פ.ס.וו. איינדהובן1
5239-6027פיינורד2
4945-6727ניימיכן3
4734-5227אייאקס4
4730-4728טוונטה אנסחדה5
4242-4727אלקמאר6
4147-3528ספרטה רוטרדם7
4044-4727הירנביין8
3831-4027אוטרכט9
3537-3727כרונינגן10
3552-4328פורטונה סיטארד11
3243-4527גו אהד איגלס12
3052-3627זוולה13
2748-3028וולנדם14
2747-2928אקסלסיור רוטרדם15
2445-3527טלסטאר16
2348-2827נאק ברדה17
1970-3328הראקלס אלמלו18

באנקר: 90 דק' ללמקין, 1:2 לטוונטה על סיטארד

הבלם פתח בהרכב ועזר לקבוצתו לשוב למסלול הניצחונות בהולנד. בר לין בישל שער ניצחון בקריבבאס, 90 דק' גם לגלזר בקייראט, עבד שותף בניצחון לבאנטה

|
סתיו למקין (IMAGO)
הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כבר כשלושה שבועות בעקבות המלחמה עם איראן והירי הרקטי לעבר שטח ישראל, אך ברחבי העולם הלגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה.

# היום (שבת) בר לין פתח במדי קריבבאס האוקרינית, השלים 90 דקות וסייע לקבוצתו עם בישול שער הניצחון. בסיום, קריבבאס ניצחה 1:2 את אפיטסנטר קמפיאנטס ועלתה למקום החמישי בטבלה.

# טוונטה חזרה לנצח בליגה ההולנדית לאחר שרצף שלושת ההפסדים שלה נעצר במחזור הקודם, כשהיא רשמה 1:2 חשוב נגד סיטארד. האדומים הבטיחו שבוע נוסף במקום החמישי וגם על הדרך הלחיצו את ניימיכן ואייאקס, שישחקו בהמשך המחזור. סתיו למקין פתח בהרכב המנצחת ורשם 90 דקות, כשהוא המשיך להתקבע כאחד השחקנים המובילים שלה.

# שון וייסמן רשם 90 דקות ואמנם לא תרם שער או בישול, אבל לאסק לינץ שלו רשמה מהפך מדהים מ-2:0 ל-2:3 נגד ריד כדי לעצור רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון ולשוב בענק למאבק ההישרדות. קבוצתו של החלוץ הישראלי במקום האחרון, אבל בזכות שלוש הנקודות צימקה את הפער מחוף המבטחים לארבע נקודות בלבד, שמונה משחקים לסיום העונה.

90 דקות גם לקארצב ודן גלזר

# הקשר עדן קארצב פתח במדי קבוצתו שאנזן פאנג, השלים משחק מלא, אך לא עזר לקבוצתו שנכנעה 1:0 לשנגדו ווסט קואסט שם משחק לגיונר אחר, ברק בראונשטיין שפתח ושיחק 67 דקות. אחרי שני ניצחונות, קארצב וחבריו ספגו את הפסדם הראשון העונה, בעוד שזה היה ניצחון בכורה לבראונשטיין בליגה הסינית.

# דן גלזר פתח גם הוא בהרכב קבוצתו קייראט, שסיימה ב-0:0 נגד ז׳טיסו. גלזר. השלים 90 דקות, אך לא עזר לקבוצתו לנצח, וגם היא נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במחזורי הפתיחה.

לבאנטה המשיכה במסע שלה לנסות ולהישאר בליגה, כשבקרב עם נועלת הטבלה, ובעצם הקבוצה היחידה שנמצאת מתחתיה, היא הצליחה לנצח 2:4 חשוב מאוד להמשך, כשנציגינו בליגה, תאי עבד נכנס בדקה ה-84.

עבד שותף, לבאנטה ניצחה 2:4 את אוביידו

ביברס נאתכו שפתח את העונה ה-17 בתור לגיונר השבוע, נכנס כמחליף אצל פרטיזן בלגרד אחרי שקבוצתו הייתה בפיגור 1:0 מול עשרה שחקני מלאדוסט. הקשר הוותיק נכנס לדשא בדקה ה-66 וסייע לחבריו למצוא את השוויון בדקה ה-89 כדי לסיים בתיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */