מוזס רייט סגר בבארסה, ניבו בדרך, נקמואה סומן

ברצלונה פעילה מאוד בשוק השחקנים ועסוקה בבניית הסגל לעונה הבאה. ישנו מספר לא מבוטל של שחקנים שצפויים לעזוב, אך חזרתו של צ׳אבי פסקואל לקווים של הקבוצה הקטלונית היה אולי לקטליזטור של מהלכי השוק לקראת העונה הבאה.

הסנטר של ז׳לגיריס, מוזס רייט, סגר את תנאיו לעונה הבאה וגם ג׳וש ניבו צפוי לעשות את הדרך לברצלונה, אלא אם כן יקרה משהו מיוחד.

מעבר לקו קדמי אימתני שמכוונים לבנות אצל הקטלונים, גם מייק ג׳יימס, שחקנה של מונאקו, נמצא בתוכניות של המועדון לעונה הבאה וברצלונה ממש לא מתכוונת לעצור שם.

גם נקמואה על הפרק

הרמונט של המועדון כולל בתוכניות גם את הפורוורד הפיני של וארזה, אוליבייר נקמואה, כפי שנודע לראשונה ל-ONE. הפורוורד (25, 2.03) התחיל את הקריירה המקצוענית שלו בהלסינקי, משם עבר לחמניץ וכעת הוא משחק כאמור בליגה האיטלקית.