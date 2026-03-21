יום שבת, 21.03.2026 שעה 15:27
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%2545-263732פנרבחצ'ה1
67%2801-300933אולימפיאקוס2
65%2583-270531הפועל ת"א3
62%2651-280732ריאל מדריד4
62%2740-287232ולנסיה5
56%2713-287032ז'לגיריס6
56%2719-276732הכוכב האדום7
56%2692-273832פנאתינייקוס8
56%2763-288232מונאקו9
56%2690-272032ברצלונה10
53%2797-281332דובאי11
50%2753-273332אולימפיה מילאנו12
48%2841-277331מכבי ת"א13
41%2684-257332באיירן מינכן14
41%2733-261932וירטוס בולוניה15
38%2784-258632פרטיזן בלגרד16
36%3022-294333פאריס17
31%2727-260632אנדולו אפס18
28%2963-277932באסקוניה19
25%2786-255532ליון וילרבאן20

מוזס רייט סגר בבארסה, ניבו בדרך, נקמואה סומן

סנטר ז'לגיריס צפוי להגיע לפלאו בלאוגרנה בעונה הבאה, כמו גם אקס מכבי ת"א. הקטלונים מעוניינים גם בפורוורד וארזה, גם מייק ג'יימס על הכוונת שלהם

|
ג'וש ניבו (IMAGO)
ג'וש ניבו (IMAGO)

ברצלונה פעילה מאוד בשוק השחקנים ועסוקה בבניית הסגל לעונה הבאה. ישנו מספר לא מבוטל של שחקנים שצפויים לעזוב, אך חזרתו של צ׳אבי פסקואל לקווים של הקבוצה הקטלונית היה אולי לקטליזטור של מהלכי השוק לקראת העונה הבאה.

הסנטר של ז׳לגיריס, מוזס רייט, סגר את תנאיו לעונה הבאה וגם ג׳וש ניבו צפוי לעשות את הדרך לברצלונה, אלא אם כן יקרה משהו מיוחד.

מעבר לקו קדמי אימתני שמכוונים לבנות אצל הקטלונים, גם מייק ג׳יימס, שחקנה של מונאקו, נמצא בתוכניות של המועדון לעונה הבאה וברצלונה ממש לא מתכוונת לעצור שם.

מייק ג'יימס בפעולה (IMAGO)

גם נקמואה על הפרק

הרמונט של המועדון כולל בתוכניות גם את הפורוורד הפיני של וארזה, אוליבייר נקמואה, כפי שנודע לראשונה ל-ONE. הפורוורד (25, 2.03) התחיל את הקריירה המקצוענית שלו בהלסינקי, משם עבר לחמניץ וכעת הוא משחק כאמור בליגה האיטלקית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */