מיאמי: סבאלנקה עלתה, ציון דרך לסביטולינה

האוקראינית הפכה לראשונה ב-2026 שמגיעה ל-20 ניצחונות. המדורגת 2 טיילה, סבאלנקה הזיעה מול לי ואניסימובה שרדה דרמה. אופלקה הדיח את דרייפר.

אלינה סביטולינה חובטת בכדור. (רויטרס)
טורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי ממשיך לספק דרמות, ציוני דרך היסטוריים ומשחקים מרתקים. הלילה נמשכו משחקי הסיבוב השני, כאשר במוקד עמדו הבכירות בסבב הנשים שהבטיחו את מקומן בשלב הבא, לצד הדחה מאכזבת במיוחד בטורניר הגברים.

אלינה סביטולינה, המדורגת שמינית בעולם, רשמה ציון דרך מרשים במיוחד כאשר גברה 2:6, 4:6 על אמרסון ג'ונס האוסטרלית תוך 69 דקות בלבד. הניצחון הפך את האוקראינית לשחקנית הראשונה בשנת 2026, בגברים או בנשים, שמגיעה ל-20 ניצחונות בסבב, ומאזנה עומד כעת על 20 ניצחונות מול 4 הפסדים בלבד. סביטולינה שלטה במשחק ללא עוררין, ירתה תשעה אייסים, הצילה את נקודת השבירה היחידה מולה התמודדה וסיימה את ההתמודדות עם ווינר אדיר בכף היד. פתיחת העונה האדירה שלה כוללת זכייה בתואר ה-19 בקריירה באוקלנד, הגעה לגמר בדובאי וחצאי גמר באליפות אוסטרליה הפתוחה ובאינדיאן וולס. בסיבוב השלישי היא תפגוש את היילי בפטיסט האמריקאית.

מי שדולקת בעקבותיה בכמות הניצחונות העונה היא אלנה ריבקינה (2 בעולם), שהעלתה את מאזנה ל-18 ניצחונות ב-2026 לאחר שגברה במערכות חלקות 3:6, 3:6 על יוליה פוטינצבה בדרבי קזחי שארך שעה ו-17 דקות. ריבקינה, שמובילה את הסבב העונה בכמות האייסים (157) והווינרים (592), התאוששה מההפסד בגמר האינדיאן וולס ושלטה בקצב. היא שברה מוקדם, ולמרות שפוטינצבה חזרה ל-3:3 במערכה הראשונה, המדורגת שנייה העבירה הילוך בדרך לניצחון. בסיבוב הבא תתמודד מול מרטה קוסטיוק האוקראינית.

ארינה סבאלנקה, שמכוונת לזכייה ב"דאבל סאנשיין" (אינדיאן וולס ומיאמי) ולהיות הראשונה שמגנה על תוארה במיאמי מאז אשלי ברטי, נאלצה לעבוד קשה הרבה יותר. היא איבדה יתרון 1:4 במערכה הראשונה מול אן לי האמריקאית, שהצילה שבע נקודות שבירה במשחקון אחד בדרך ל-4:4. למרות זאת, סבאלנקה התעלתה בשובר השוויון וניצחה 6:7(5), 4:6 בתום שעה ו-42 דקות. בסיום הודתה סבאלנקה כי לא הציגה את הטניס הטוב ביותר שלה, אך החמיאה ליריבתה על סגנון משחק אגרסיבי והגשות מצוינות. בשלב הבא היא תפגוש את קייטי מקנאלי.

דרמה גדולה אפיינה את משחקה של המדורגת 3, אמנדה אניסימובה, שניצחה את איילה טומליאנוביץ' 1:6, 7:5, 4:6. המשחק הופסק מספר פעמים בשל גשם, כולל בדיוק כאשר אניסימובה החזיקה בנקודת משחק במערכה השנייה. האוסטרלית ניצלה זאת כדי לכפות מערכה שלישית, אך האמריקאית התעשתה, ניצלה 11 שגיאות כפולות של יריבתה וסגרה עניין. בסיום הודתה אניסימובה המותשת כי היא בהחלט מוכנה לשנת צהריים. במקביל, אלכס אאלה רשמה קאמבק מרשים כשחזרה מפיגור מערכה לניצחון על לורה זיגמונד, במשחק שהתאפיין במתיחות סביב קצב המשחק האיטי של הגרמנייה.

בגזרת הגברים, תקוותיו של ג'ק דרייפר הבריטי לרוץ רחוק בטורניר נגוזו כבר במשחקו הראשון. דרייפר, ששיחק רק משחק אחד בחצי השני של העונה שעברה בשל פציעה בידו ושינה לאחרונה את תנועת ההגשה שלו, נכנע לראיילי אופלקה האמריקאי הענק 7:6(3), 7:6(0). אופלקה סיפק תצוגת תכלית עם 25 אייסים ולא פחות מ-47 ווינרים. דרייפר לא הצליח לייצר אפילו נקודת שבירה אחת לאורך כל ההתמודדות מול ההגשות האימתניות של יריבו, אך בסיום שמר על אופטימיות וציין כי הוא שמח עצם היותו על המגרש ומתחרה ברמות הגבוהות לאחר התקופה הקשה שעבר.

