יום ראשון, 22.03.2026 שעה 17:38
ספורט אחר  >> שחייה

מדליה אישית ראשונה לגורבנקו באליפות המכללות

אחרי שעלתה לגמר ה-200 חזה מהמקום הראשון, השחיינית הישראלית סיימה עם מדליית הארד. מחר המשחה האחרון שלה באליפות, בתקווה לעלות עוד שלב בפודיום

אנסטסיה גורבנקו (Louisville Athletics)
אנסטסיה גורבנקו (Louisville Athletics)

אנסטסיה גורבנקו הוסיפה הלילה מדליה נוספת באליפות המכללות. אחרי מדליית הכסף בשליחים ביום הראשון והמקום רביעי ב-100 חזה אתמול, גורבנקו עלתה הפעם מדרגה וסיימה עם מדליית הארד במשחה ה-200 חזה. 

הגמר היה מרתק עד הנגיעה האחרונה, כאשר גורבנקו הייתה במקום הרביעי לאורך כל הדרך, ואחרי 150 יארד נמצאה בפיגור של כמעט חצי שנייה. הישראלית לא ויתרה, סגרה את  את 50 היארד האחרונים ב-32.72 שניות, והדביקה את קיילין גרידלי מדיוק, כאשר שתיהן עוצרות את השעון על 2:05.24 וחולקות את מדליית הארד. 

מחר: 200 מעורב אישי

בהמשך הלילה שחתה גורבנקו את מקטע החזה בשליחות ה-4×100 מעורב של לואיוויל והקבוצה סיימה שמינית. דריה גולובטי סיימה את משחה ה-500 חופשי במקום ה-30 עם 4:42.34. 

אנסטסיה גורבנקו (Louisville Athletics)

מחר יגיע הרגע הגדול של גורבנקו במשחה האחרון שלה בתחרות, ה-200 מעורב אישי, שם היא מחפשת עוד מדליה, בתקווה שהפעם תצליח לעלות עוד מדרגה או שתיים על הפודיום.

