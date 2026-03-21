התאושש: אלקראס ניצח את פונסקה במיאמי

המדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקראס, המשיך להוכיח מדוע הוא אחד השחקנים הדומיננטיים בסבב. הספרדי גבר הלילה (בין שישי לשבת) 4:6 ו-4:6 על הברזילאי בן ה-19, ז'ואאו פונסקה, בטורניר מיאמי לעיני קהל שתמך ביריבו.

למרות האווירה הרועשת והעידוד החד צדדי לפונסקה, המדורג הבכיר שמר על קור רוח והציג משחק בוגר ואחראי בדרך לניצחון חלק בשתי מערכות במפגש הראשון בין השניים בסבב. אלקראס הצטיין ברגעים המכריעים, לא נשבר כלל ושמר על כל שלוש נקודות השבירה שעמדו לזכות יריבו.

אלקראס במאזן 1:17 ב-2026

לאחר ההפסד המפתיע בחצי גמר אינדיאן וולס לדניל מדבדב, אלקראס חזר למסלול הניצחונות ושיפר את מאזנו העונתי ל-1:17. מאז ההדחה המפתיעה במיאמי אשתקד מול דויד גופן, אלקראס מציג יציבות יוצאת דופן עם הגעה לפחות לחצי הגמר ב-13 מתוך 14 הטורנירים האחרונים שלו.

ז'ואאו פונסקה וקרלוס אלקראס (IMAGO)

אלקראס שלט בנקודות ההגשה (80% הצלחה בהגשה ראשונה) ונטרל את משחק ההתקפה של פונסקה. במערכה השנייה השיג שבירה מוקדמת ושמר עליה עד הסיום, למרות ניסיונות חזרה מצד הברזילאי.

“הייתי טוב מאוד ברגעים החשובים, מהרגע הראשון ועד הכדור האחרון”, אמר אלקראס, “ידעתי כמה ז’ואאו מסוכן ולכן נשארתי מרוכז בכל נקודה. שמרתי על רוגע וגישה חיובית, וההגשה שלי הייתה נשק משמעותי”.