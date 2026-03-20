56 מאיות ממדליה: גורבנקו רביעית ב-100 חזה

אנסטסיה גורבנקו זינקה הלילה (בין חמישי לשישי) לגמר ה-100 יארד חזה, הופעה ראשונה שלה בגמר אישי באליפות המכללות השנה, וסיימה הכי קרוב שאפשר לפודיום, כאשר 56 מאיות השנייה הפרידו בינה לבין מדליה.

זינוק פחות טוב של גורבנקו השאיר אותה במקום האחרון אחרי הבריכה הראשונה, אבל הישראלית לא נבהלה מהפיגור. היא שיפרה עמדות בכל בריכה, ה-50 השני שלה היה השני המהיר ביותר בגמר כולו, ובסיום היא כבר כמעט ונגעה בפודיום, כאשר 56 מאיות כאמור הפרידו בינה לבין המדליה.

גורבנקו לבסוף סיימה רביעית עם 57.56 שניות. את הכסף חלקו שתיים, מקנזי סיירוקי מטנסי ואניטה בוטאצו מפלורידה, ואת מדליית הזהב לקחה אנלי ימפובה האסטונית מצפון קרוליינה עם 56.30 מרשים.

אנסטסיה גורבנקו (צילום: גלעד קוולרצ'יק)

המקצה של גולובטי והרגע הגדול של גורבנקו מחר

דריה גולובטי זינקה במוקדמות ה-200 חופשי ורשמה 1:44.01, שש עשיריות איטי יותר מהספליט שעשתה בשליחות 24 שעות קודם לכן, וסיימה במקום ה-25.

הלילה יחזרו הישראליות למים, כאשר גולובטי תזנק ל-500 חופשי. גורבנקו, מצידה, תזנק למשחה ה-200 חזה, ומחר בשבת יגיע הרגע הגדול שלה, גמר ה-200 מעורב אישי, שם היא מגיעה ככוח מוביל ומחפשת את מה שהחמיצה הלילה בפרש של 56 מאיות – מדליה אישית ראשונה באליפות המכללות.