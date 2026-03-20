יום שישי, 20.03.2026 שעה 13:20
כדורגל עולמי

ויכוח על חוקי ליגת האלופות בגלל הפרמייר ליג

בבריטניה דיווחו כי מספר מועדונים מהצ'מפיונס קראו לאופ"א לשנות חוק ספציפי בפורמט החדש בעקבות ההצלחה של האנגליות. זה מה שתוקע את האפשרות למהפך

|
רודרי מול ויניסיוס (IMAGO)
ב-’BBC’ מדווחים כי מספר מועדונים באירופה פנו לאופ"א בדרישה לשנות את חוקי ליגת האלופות ולאפשר לקבוצות מאותה מדינה להיפגש כבר בשלב הליגה החדש. הבקשה מגיעה על רקע חשש גובר כי כוחה של הפרמייר ליג פוגע בקבוצות ממדינות אחרות, בזמן שחוק "הגנת המדינה" נותר בתוקף. כיום, החוק מונע מפגשים פנימיים בשמונת המשחקים הראשונים של המפעל, ורק בשלבי הנוקאאוט המגבלה הזו מוסרת לחלוטין מהמשוואה.

כאשר שלוש אנגליות דורגו בדרג הראשון העונה, נוצר מצב בו קבוצות לא-אנגליות קיבלו הגרלות קשות יותר כדי לכבד את מגבלות המפעל. מועדונים כמו ברצלונה, באיירן מינכן וריאל מדריד נאלצו להתמודד מול שתי קבוצות מהליגה האנגלית, מה שעורר כעס בקרב הבכירות ביבשת. פאריס סן ז’רמן ובארסה למשל הוגרלו מול ניוקאסל מדרג 4, בעוד שללא המגבלה הן היו יכולות לפגוש יריבות כמו קייראט אלמטי או פאפוס.

על הנייר, מפגש מול המגפייז קשה בהרבה, והגרלה פתוחה עשויה להוביל לדרבי אנגלי או אפילו למפגש ענק בין ריאל לברצלונה בשלב הליגה. העונה חמש מתוך שש האנגליות סיימו בשמינייה הראשונה, כשניוקאסל המשיכה לפלייאוף הנוקאאוט, אך קיימת מחלוקת פנימית עמוקה לגבי השינוי. חלק מהמועדונים באותן ליגות מתנגדים בתוקף לאפשרות שיפגשו זה את זה בשלב כה מוקדם של התחרות האירופית.

ריבוי הדעות תוקע את האפשרות לשינויים

קבוצות אחרות דווקא מעדיפות להחזיר את הגנת המדינה לשלבי הנוקאאוט המוקדמים, לאחר שפ.ס.ז' פגשה לאחרונה את מונאקו ובעונה שעברה את ברסט. לו המגבלה הייתה קיימת בשלבים הללו, מפגשים פנים-צרפתיים כאלו לא היו מתאפשרים, מה שמעלה תהיות נוספות לגבי עתיד הפורמט הנוכחי. הדיונים נותרו פתוחים, אך בשל ריבוי הדעות השונות בין המועדונים, לא נראה כי שינויים מהותיים ייושמו כבר בקרוב.

הנושא צפוי לצוף מחדש בעתיד, שכן הפרמייר ליג כמעט בוודאות תשלח לפחות חמש נציגות למפעל בעונה הבאה, כולל שלוש קבוצות בדרג הראשון. הדומיננטיות האנגלית ממשיכה להכתיב את סדר היום ולהפעיל לחץ על המערכת, בזמן שאופ"א מנסה לתמרן בין האינטרסים של המועדונים. נכון לעכשיו המצב נותר בעינו, אך הוויכוח על הגינות ההגרלה וחלוקת העומס בין הליגות הגדולות רק הולך ומתלהט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */