ויכוח על חוקי ליגת האלופות בגלל הפרמייר ליג

ב-’BBC’ מדווחים כי מספר מועדונים באירופה פנו לאופ"א בדרישה לשנות את חוקי ליגת האלופות ולאפשר לקבוצות מאותה מדינה להיפגש כבר בשלב הליגה החדש. הבקשה מגיעה על רקע חשש גובר כי כוחה של הפרמייר ליג פוגע בקבוצות ממדינות אחרות, בזמן שחוק "הגנת המדינה" נותר בתוקף. כיום, החוק מונע מפגשים פנימיים בשמונת המשחקים הראשונים של המפעל, ורק בשלבי הנוקאאוט המגבלה הזו מוסרת לחלוטין מהמשוואה.

כאשר שלוש אנגליות דורגו בדרג הראשון העונה, נוצר מצב בו קבוצות לא-אנגליות קיבלו הגרלות קשות יותר כדי לכבד את מגבלות המפעל. מועדונים כמו ברצלונה, באיירן מינכן וריאל מדריד נאלצו להתמודד מול שתי קבוצות מהליגה האנגלית, מה שעורר כעס בקרב הבכירות ביבשת. פאריס סן ז’רמן ובארסה למשל הוגרלו מול ניוקאסל מדרג 4, בעוד שללא המגבלה הן היו יכולות לפגוש יריבות כמו קייראט אלמטי או פאפוס.

על הנייר, מפגש מול המגפייז קשה בהרבה, והגרלה פתוחה עשויה להוביל לדרבי אנגלי או אפילו למפגש ענק בין ריאל לברצלונה בשלב הליגה. העונה חמש מתוך שש האנגליות סיימו בשמינייה הראשונה, כשניוקאסל המשיכה לפלייאוף הנוקאאוט, אך קיימת מחלוקת פנימית עמוקה לגבי השינוי. חלק מהמועדונים באותן ליגות מתנגדים בתוקף לאפשרות שיפגשו זה את זה בשלב כה מוקדם של התחרות האירופית.

ריבוי הדעות תוקע את האפשרות לשינויים

קבוצות אחרות דווקא מעדיפות להחזיר את הגנת המדינה לשלבי הנוקאאוט המוקדמים, לאחר שפ.ס.ז' פגשה לאחרונה את מונאקו ובעונה שעברה את ברסט. לו המגבלה הייתה קיימת בשלבים הללו, מפגשים פנים-צרפתיים כאלו לא היו מתאפשרים, מה שמעלה תהיות נוספות לגבי עתיד הפורמט הנוכחי. הדיונים נותרו פתוחים, אך בשל ריבוי הדעות השונות בין המועדונים, לא נראה כי שינויים מהותיים ייושמו כבר בקרוב.

הנושא צפוי לצוף מחדש בעתיד, שכן הפרמייר ליג כמעט בוודאות תשלח לפחות חמש נציגות למפעל בעונה הבאה, כולל שלוש קבוצות בדרג הראשון. הדומיננטיות האנגלית ממשיכה להכתיב את סדר היום ולהפעיל לחץ על המערכת, בזמן שאופ"א מנסה לתמרן בין האינטרסים של המועדונים. נכון לעכשיו המצב נותר בעינו, אך הוויכוח על הגינות ההגרלה וחלוקת העומס בין הליגות הגדולות רק הולך ומתלהט.