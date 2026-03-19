יום שישי, 20.03.2026 שעה 02:39
כדורעף

באיגוד הכדורעף שוקלים לקצר את העונה

על רקע החזרה לפעילות, באיגוד יקיימו מחר ישיבת הנהלה מיוחדת שתקבע האם יש לבטל את סדרת רבע הגמר בדרך לסיום עונת 2025/2026. וגם: מועד גמר הגביע

ליגת הכדורעף (אלכסנדר בוך)
ליגת הכדורעף (אלכסנדר בוך)

האם עונת הכדורעף תקוצר בגלל המלחמה? באיגוד הכדורעף יקיימו מחר (שישי) ישיבת הנהלה מיוחדת שתקבע האם יש לבטל את סדרת רבע הגמר בדרך לסיום עונת 2025/2026. גם מועד משחקי גמר הגביע עתיד להיקבע בישיבה זו.

בעקבות המצב הביטחוני, באיגוד שוקלים לקצר את העונה בליגות העל, כאשר הקבוצות התבקשו להבהיר האם הן בעד ביטול סדרת רבע הגמר בנשים וייתכן שיקרה דבר דומה גם בגברים. גם מועד משחקי גמר הגביע עדיין לא סופי וייתכן שהם לא יתקיימו בשבוע הבא אלא יידחו למועד אחר.

מחר ישיבת הנהלה באיגוד הכדורעף תדון בהשלמת העונה, כאשר בין חברי ההנהלה מסתמן רוב לביטול שלב רבע הגמר לנשים. באשר לגברים, הדעות חלוקות - חלק מראשי הקבוצות מעוניינים להמשיך עם משחקי הגברים כסדרם, חלקם נוטים לקצר את העונה, ויש גם מי שסבור כי יש לעצור את המשחקים ולהכריז על סיומה במציאות המורכבת הזו ובתנאים הקיימים.

אשדוד חזרה בה והופיעה למשחק מול מטה אשר

בכדורעף הישראלי ממשיכים לשחק כרגיל בזמן ירי הטילים לשטח ישראל מאיראן ומלבנון, לעת עתה ללא קהל ובהתאם למגבלות פיקוד העורף, אך לא תמיד המשחקים מתקיימים כסדרם בגלל החשש של השחקנים לנסוע שעות בדרכים ולהיקלע לסיטואציות מסכנות חיים בגלל ירי טילים.

אמש (רביעי) התקיים משחק הליגה בין הפועל מטה אשר/עכו למכבי אשדוד, שהסתיים בניצחון 0:3 של מוליכת הטבלה. כזכור, שחקני אשדוד חששו להגיע לצפון בגלל הירי של חיזבאללה והודיעו כי לא יתייצבו למשחק, אך חזרו בהם - ובסופו של דבר הוא התקיים בנעמן. אומנם לפני המפגש היו אזעקות בצפון, אבל המשחק עצמו עבר בצורה תקינה.

