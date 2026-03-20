כדורסל ישראלי

"צריך להסתכל רק על שיפור המקום שלנו בטבלה"

מכבי ת"א נערכת לווילרבאן הערב ב-21:45 ורוצה תיקון מההפסד למילאנו: "לא יהיה פשוט, אסור לנו לספוג הרבה נקודות במחצית". וגם: המרחק מהפלייאין

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
מכבי תל אביב תתארח הערב (שישי, 21:45) באסטרובל במסגרת המחזור ה-32 של העונה הסדירה ביורוליג, במסגרתו תפגוש את וילרבאן במשחק אותו הצהובים פשוט חייבים לנצח.

מחזיקת הגביע מגיעה למשחק במאזן של 14 ניצחונות אל מול 16 הפסדים וכשנותרו לה עוד שמונה מחזורים לסיומה של העונה, וזאת כאשר המרחק מהפלייאין עומד על שלושה ניצחונות ובמועדון מבהירים כבר לקראת פתיחת המשחק: "לא יכולים להרשות לעצמנו לחטוף הרבה מאוד נקודות במחצית", זכר להפסד למילאנו בשבוע שעבר בו ספגו 53 נקודות במחצית הראשונה.

"מסוג המשחקים שלקבוצה אחת יש רק מה להרוויח ולשנייה יש בעיקר מה להפסיד", אמרו בסביבת מכבי ת”א רגע לפני המפגש, כשהצהובים עדיין חולמים על הפלייאין בעוד שווילרבאן נועלת את טבלת היורוליג עם מאזן של שמונה ניצחונות אל מול 23 הפסדים. אצל הצהובים ממש לא מקלים ראש ביריבתם על אף מצבה ומיקומה. זו גם לא אותה וילרבאן שהפסידה לחניכיו של עודד קטש בסיבוב הקודם, שכן ננדו דה קולו כבר הספיק לעזוב את המועדון ולהצטרף לפנרבחצ'ה, בעוד שהקבוצה הצרפתית החתימה את בריאן אנגולה.

“צריכים לתקן את המשחק מול מילאנו”

"משחק מאוד לא פשוט, ראינו שהם הקשו כבר על קבוצות טובות וגם ניצחו" הוסיפו במכבי. למעשה, הקבוצה מליון ניצחה העונה את דובאי שבעצמה נמצאת במאבק על כניסה לעשירייה הראשונה, את וירטוס בולוניה וגם את באיירן מינכן. הדריכות לקראת המשחק גבוהה אצל אנשי הקבוצה הצהובה: "הם משחקים בלי לחץ בבית שלהם. צריכים לתקן את המשחק עם מילאנו שברמת האגרסיביות לא היינו שם". והאגרסיביות אותה הזכירו הייתה אחת הבעיות המרכזיות של הצהובים מול המילאנזים.

ערב המחזור הצהובים מדורגים במקום ה-13 בטבלת היורוליג וכשבמקומות 7-10 מדורגת קבוצה אחת עליה יש למכבי ת”א יתרון בשובר שוויון ראש בראש: ז'לגיריס אותה ניצחה פעמיים. בסביבת הקבוצה מסכמים: "צריכים לשפר את המיקום שלנו בטבלה ולא צריך להסתכל על שום דבר חוץ מזה. רוצים לבוא הרבה יותר טוב למרות המצב והמטרה היא לחזור עם ניצחון". בשבוע הבא קבוצתו של קטש תצטרך לחזור לקצב גבוה במיוחד שכן יהיה זה שבוע משחקים כפול קריטי, בו 'תארח' את פנרבחצ'ה בשלישי ואת דובאי ביום חמישי במה שיכול להיות שבוע על עונה שלמה.

